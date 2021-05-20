Метинвест получил разрешение АМКУ на покупку активов ДМК Антимонопольный комитет завершил рассмотрение дела о предоставлении разрешения компании "Metinvest B.V" на опосредованное приобретение активов, принадлежащих публичному акционерному обществу "Днепровский металлургический комбинат" (ПАО "ДМК") Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.



Продажа происходит в рамках процедуры санации должника - ПАО "ДМК"- и является необходимой мерой, направленной на предотвращение прекращения деятельности и ликвидации предприятия.



Субъекты хозяйствования, входящие в группу "Метинвест", являются одними из кредиторов ПАО «ДМК», требования которых признаны в рамках дела о банкротстве.



При рассмотрении дела оценены такие общие товарные рынки как стальная заготовка, прутки (арматура, прутки прочие), мелкоразмерный и среднеразмерный фасонный прокат общего назначения, а также рынки катанки, помольных шаров малого и среднего диаметров, черновых и полуобработанных осей для железнодорожного транспорта, которые производит ДМК.



Учитывая незначительные совокупные доли участников концентрации на этих рынках, АМКУ предоставил разрешение на покупку.



"Вместе с тем, основное внимание АМКУ было сосредоточено на рынке чугуна товарного (чушкового). Несмотря на то, что у ДМК отсутствует имущество, использование которого обеспечивает полный цикл производства и/или реализации чугуна, АМКУ также оценены последствия осуществления концентрации, заключающиеся в консолидации группой "Метинвест" активов, принадлежащих или принадлежавших ПАО "ДМК" (среди которых - доменные печи)", - сказано в сообщении.



В связи с этим, АМКУ сделал вывод, что концентрация может иметь влияние и на рынок чугуна.



Участникам концентрации предложили взять обязательства, которые могли бы устранить потенциально возможное негативное влияние на конкуренцию. Компания «Metinvest B.V.» сообщила о готовности принять обязательства, которыми должно быть обусловлено осуществление соответствующей концентрации.



Основное содержание обязательств заключается в обеспечении реализации на внутренний рынок Украины не менее 12 тыс. тонн чугуна ежегодно и по рыночным ценам (в течение трех лет после покупки).



"Такой объем обоснован данными о среднегодовом объеме реализации чугуна со стороны ПАО "ДМК" на внутренний рынок Украины за период последних полных трех лет (2018 - 2020 годы), который составил 11,13 тыс. тонн ежегодно (в течение трех лет после осуществления концентрации)", - сказано в сообщении АМКУ.



В комитете также отметили наличие двух заинтересованных субъектов хозяйствования, которые намерены принять участие в аукционе на покупку ДМК (которые подавали соответствующие заявления в АМКУ).



"По состоянию на 20 мая, другие заявления от потенциальных покупателей ДМК в АМКУ не поступали. Вместе с тем, в случае их поступления, они будут рассмотрены в установленном порядке", - добавили в комитете.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



