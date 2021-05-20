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Послы G7 надеются на завершение земельной реформы к 1 июля

20.05.21 15:30 , Интерфакс-Украина
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Послы стран "Большой семерки" поприветствовали принятие Верховной Радой законопроектов №2194 и №2195, ставшие очередным шагом на пути к прозрачной и справедливой земельной реформе, которая создаст огромные возможности для процветания Украины.

"Мы ожидаем, что Украина завершит шаги для эффективного внедрения земельной реформы с 1 июля, когда откроется рынок земли. Это предполагает мониторинг прав собственности и транзакций, открытость данных о пользователях и собственников земли, доступ к кредитам для мелких фермеров", - говорится в сообщении на странице послов G7 в Украине в Twitter.

Как сообщалось, 19 мая Верховная Рада рассмотрела и отклонила постановления об отмене своего решения от 28 апреля 2021 года о принятии в целом законопроекта №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, разблокировав таким образом подписание данного закона.

18 мая Верховная Рада приняла в целом законопроект №2195 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и закон "Об аренде земли" относительно продажи на электронных аукционах земельных участков, находящихся в государственной и коммунальной собственности, или прав на них.

МинПром

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