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Повышение налогов не коснется малого и среднего бизнеса – Зеленский.

20.05.21 14:13 , Украинские новости
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Повышение налогов в Украине не будет касаться малого и среднего бизнеса. Как сообщает Укринформ, об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

"На тему налогов не надо манипулировать. Украинцы, малый бизнес, средний бизнес не будут платить больше налогов. Мы это понимаем. Крупному бизнесу, очевидно, надо помогать людям и государству", - подчеркнул Президент.

Он добавил, что в последнее время растет цена на металлургию, и поэтому большой бизнес может увеличить отчисления в бюджет. "Мне кажется это справедливо", - заметил В.Зеленский.

В.Зеленский также призвал СМИ не манипулировать на теме изменений в Налоговый кодекс и повышения налогов.

Кабинет министров на внеочередном заседании 12 мая одобрил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, направленные на сбалансирование бюджетных поступлений.

Принятие и реализация положений законопроекта будут способствовать дополнительным поступлениям в бюджеты в размере более 60 млрд грн в год.

МинПром

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