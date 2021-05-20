Повышение налогов не коснется малого и среднего бизнеса – Зеленский.

Повышение налогов в Украине не будет касаться малого и среднего бизнеса. Как сообщает Укринформ, об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве.
"На тему налогов не надо манипулировать. Украинцы, малый бизнес, средний бизнес не будут платить больше налогов. Мы это понимаем. Крупному бизнесу, очевидно, надо помогать людям и государству", - подчеркнул Президент.
Он добавил, что в последнее время растет цена на металлургию, и поэтому большой бизнес может увеличить отчисления в бюджет. "Мне кажется это справедливо", - заметил В.Зеленский.
В.Зеленский также призвал СМИ не манипулировать на теме изменений в Налоговый кодекс и повышения налогов.
Кабинет министров на внеочередном заседании 12 мая одобрил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, направленные на сбалансирование бюджетных поступлений.
Принятие и реализация положений законопроекта будут способствовать дополнительным поступлениям в бюджеты в размере более 60 млрд грн в год.