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На фоне рекордных цен на руду BHP решила запустить один из крупнейших в мире новых рудников

20.05.21 17:15 , МеталлТорг
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Как сообщает агентство Bloomberg, BHP Group готовится запустить один из крупнейших в мире новых рудников.

Главный исполнительный директор компании Майк Генри заявил, что на железорудном проекте BHP на Южном фланге в Западной Австралии будет объявлено о начале добычи в ближайшие несколько дней. Это в конечном итоге добавит 80 млн тонн годового предложения в то, что он назвал "идеально подходящим" моментом, учитывая, что цены близки к рекордным уровням.

Цена на руду превышает 200 долл. за тонну, несмотря на резкие колебания цен на прошлой неделе, поскольку инвесторы оценивают силу рынков стали Китая и стремление Пекина ограничить цены на сырьевые товары.

Цены на сталь снижаются, при этом как арматура, так и горячекатаный рулон, продолжают падать с рекордных максимумов.

МинПром

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