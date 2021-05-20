На фоне рекордных цен на руду BHP решила запустить один из крупнейших в мире новых рудников

Как сообщает агентство Bloomberg, BHP Group готовится запустить один из крупнейших в мире новых рудников.
Главный исполнительный директор компании Майк Генри заявил, что на железорудном проекте BHP на Южном фланге в Западной Австралии будет объявлено о начале добычи в ближайшие несколько дней. Это в конечном итоге добавит 80 млн тонн годового предложения в то, что он назвал "идеально подходящим" моментом, учитывая, что цены близки к рекордным уровням.
Цена на руду превышает 200 долл. за тонну, несмотря на резкие колебания цен на прошлой неделе, поскольку инвесторы оценивают силу рынков стали Китая и стремление Пекина ограничить цены на сырьевые товары.
Цены на сталь снижаются, при этом как арматура, так и горячекатаный рулон, продолжают падать с рекордных максимумов.