На фоне рекордных цен на руду BHP решила запустить один из крупнейших в мире новых рудников Как сообщает агентство Bloomberg, BHP Group готовится запустить один из крупнейших в мире новых рудников.



Главный исполнительный директор компании Майк Генри заявил, что на железорудном проекте BHP на Южном фланге в Западной Австралии будет объявлено о начале добычи в ближайшие несколько дней. Это в конечном итоге добавит 80 млн тонн годового предложения в то, что он назвал "идеально подходящим" моментом, учитывая, что цены близки к рекордным уровням.



Цена на руду превышает 200 долл. за тонну, несмотря на резкие колебания цен на прошлой неделе, поскольку инвесторы оценивают силу рынков стали Китая и стремление Пекина ограничить цены на сырьевые товары.



Цены на сталь снижаются, при этом как арматура, так и горячекатаный рулон, продолжают падать с рекордных максимумов.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



