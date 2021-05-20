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Укрнафта решила не выплачивать дивиденды за 2020 год

20.05.21 16:15 , Укринформ
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ПАО "Укрнафта" не будет выплачивать дивиденды за 2020 год, всю прибыль за прошлый год компания распределит в соответствии с законом о госбюджете.

Как передает Укринформ, соответствующее решение приняло общее собрание акционеров ПАО "Укрнафта", сообщает пресс-служба компании.

"Поскольку Обществом не принято решение о выплате дивидендов за 2020 год до 1 мая 2021 года, акционеры решили дивиденды не начислять, а прибыль распределить в соответствии с требованиями статьи 21 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", - говорится в сообщении.

Также акционеры приняли решение о распределении чистой прибыли и убытков ПАО "Укрнафта" за предыдущие годы. Так, по результатам 2018 года будут выплачены дивиденды в сумме 1,93 млрд грн, или 35,62 грн на одну простую акцию, что составляет 30% чистой прибыли ПАО "Укрнафта" в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Остальные средства от прибыли за 2018 год решено направить на покрытие накопленного ущерба.

Что касается 2019 года, то в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности, принято решение дивиденды не начислять.

МинПром

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