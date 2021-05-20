Мечел заявил о росте прибыли на 39%

ПAO "Мечел", ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, сообщила о значительном росте прибыли в первом квартале 2021 года. Об этом говорится в опубликованных сегодня финансовых результатах компании.
Прибыль до налогообложения EBITDA составила 18,2 млрд рублей, показав рост на 88% квартал к кварталу и 39% по сравнению с первым кварталом 2020 года. При этом в металлургическом сегменте в сравнении с четвертым кварталом 2020 года, выручка по договорам с внешними покупателями в первом квартале 2021 года выросла на 19%, показатель EBITDA – более чем в три раза.
Консолидированная выручка – 76,0 млрд рублей (+13% к 1 кв. 2020 года); прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО "Мечел" – 7,9 млрд рублей.
"Рост показателей стал следствием увеличения цен практически на всю продукцию группы, как в добывающем, так и в металлургическом дивизионе", - отметил Генеральный директор ПАО "Мечел" Олег Коржов.