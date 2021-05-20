В России не ждут падения цен на сталь раньше конца года Охлаждение на рынке металла произойдет не ранее, чем через полгода. Об этом сказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на круглом столе в Совете Федерации, посвященном ценам на металлопрокат.



По прогнозам на 8 недель вперед пока не видно движения к тому, чтобы цены пошли вниз, сказал Евтухов. Это связано с большим спросом на металл на мировом рынке. Китай наращивает потребление, в то время как Индия из-за пандемии сократила объем производства стали. Не до конца восстановилась по объемам производства Европа.



По мнению В.Евтухова, некоторое охлаждение наступит не раньше конца осени.



Повлиять на российский рынок можно введением запретительной пошлины на вывоз металла. Однако это может привести к остановке производства. Второй вариант - менять налоговое законодательство, чтобы на короткий срок вводить отдельную ставку по налогу на прибыль.



Ранее сообщалось, что Минпромторг России предлагает увеличить экспортные пошлины на вывоз лома в страны, не входящие в ЕАЭС, до 90 евро сроком на 180 дней.



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