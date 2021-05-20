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Украина вдвое нарастила импорт битума

20.05.21 15:15 , enkorr
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Баланс украинского рынка битумов в апреле 2021 г. составил 122,4 тыс. т. Это на 59,4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (76,8 тыс. т). Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования.

Росту рынка поспособствовало увеличение импортных поставок. Так, в апреле 2021 г. в Украину импортировано 93,9 тыс. т дорожного битума, что более чем в два раза больше показателя апреля прошлого года (44 тыс. т). Наибольший объем ресурса был получен из Беларуси — более 70% в общей структуре, что составляет 66,9 тыс. т. Из этого объема 47,8 тыс. т было поставлено автотранспортом, остальные 19,1 тыс. т — железнодорожным сообщением.

Из Польши было получено 6 тыс. т дорожных битумов, что на 25% меньше показателя апреля-2020 (8,5 тыс. т). На Литву по итогу месяца пришлось 1,6 тыс. т ресурса.

Кроме этого, 18 тыс. т было поставлено морем из Греции в порты Николаева и Черноморска.

Внутреннее производство битумов по итогу отчетного месяца сократилось. Так, завод "Укртатнафты" произвел 28,2 тыс. т, что на 12% меньше прошлогоднего показателя. Как результат, доля Кременчугского НПЗ в балансе рынка снизилась с 41% в апреле прошлого года до 23% в апреле 2021 г..

"Укргаздобыча" произвела 300 т продукта, что соответствует показателю прошлогоднего апреля.

В "А-95" отметили, что баланс украинского рынка битумов в январе-апреле 2021 г. составил 160,5 тыс. т, что на 32% больше, чем за первые четыре месяца прошлого года (121,4 тыс. т).

Как сообщал enkorr, активные отгрузки битума в адрес дорожно-строительных компаний начались только под конец марта-начало апреля.

Напомним, объем поставок битума на украинский рынок в 2020 году составил рекордные 1 188,4 тыс. т, увеличившись за год на 84,6%. Производство на украинских НПЗ выросло на 50,3% – до 329,7 тыс. т. Импорт составил 860,2 тыс. т битума, увеличившись за год вдвое – на 427,8 тыс. т.

По прогнозам экспертов "А-952, с учетом оглашенных параметров финансирования строительства 4,5 тыс. км дорог в объеме 98 млрд грн потребление битумов в 2021 году может вырасти до 1,5 млн т.

МинПром

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