Действующее правление Нафтогаза будет работать до конца года Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" и украинское правительство как акционер компании договорились сохранить действующий состав ее правления как минимум до конца текущего года. Об этом глава набсовета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд сообщила Интерфакс-Украина.



"Наблюдательный совет и акционер обязуются сохранить правление в должности как минимум до 31 декабря 2021 года и заключить дополнительные соглашения к существующим контрактам с членами правления", – сообщила К.Споттисвуд.



По ее словам, это одна из ряда договоренностей, достигнутых между набсоветом компании и правительством, позволяющего всем пятерым членам наблюдательного совета принять предложение о повторном назначении на срок до одного года на условиях подписанных ранее контрактов.



Вместе с тем она отметила, что члены НС полностью открыты к обсуждению вопроса привлечения новых членов в соответствии с установленными процедурами.



К.Споттисвуд добавила, что согласно договоренностям между НС и правительством, процесс избрания нового главы правления должен быть начат не позднее 1 ноября 2021 года, также должна быть завершена оценка конфликта интересов назначенного главы правления согласно закону о предотвращении коррупции и минимизированы возможные в этой ситуации риски для работы НАК.



При этом К.Споттисвуд отметила, что правительство подтвердило намерения по избранию нового независимого члена НС, который заменит Амоса Хохштейна, и прекращению членства Роберта Бенша не позднее 17 мая 2021 года.



Кроме того, по ее словам, стороны договорились, что любые изменения утвержденной стратегии развития компании должны согласовываться с нынешним правлением и набсоветом.



Среди договоренностей она назвала, в частности, обеспечение оценки учетной политики компании в соответствии с требованиями законодательства Украины и стандартов МСФО, совместную оценку стратегии, операционной модели и подходов к назначению руководства компании, разработку и начало процесса проверки, отбора и изменений состава правления и НС, а также обеспечение соответствия их полномочий действующему уставу компании и другим релевантным нормативным документам.



Вместе с тем правительство обязуется публично поддерживать компанию в выполнении запланированной программы морских сейсморазведочных работ, запуск которой запланирован на середину 2021 года, отметила К.Споттисвуд.



Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 19 мая переизбрал на срок до одного года пять членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", которые в связи с конфликтом вокруг смены главы правления ушли в отставку с 14 мая.



Кроме К.Споттисвуд были переизбраны еще два независимых члена набсовета – Бруно Лескуа (Франция) и Людо Ван дер Хейден (Бельгия), а также два представителя государства – Наталия Бойко и Юлия Ковалив.



В набсовет с марта 2020 года также был назначен Роберт Бенш (США), как представитель государства Украина, но он не допускался к заседаниям из-за возможного конфликта интересов.



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