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Депутаты решили обратиться к США с просьбой ввести санкции против Северного потока-2

20.05.21 14:35 , РБК Украина
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Верховная Рада завтра проголосует проект постановления об обращении к Соединенным Штатам Америки по введению санкций из-за строительства газопровода "Северный поток-2". Сегодня постановление рассмотрит профильный комитет. Об этом сообщил спикер ВР Дмитрий Разумков во время заседания Рады.

"Сейчас готовится к подписанию проект постановления об обращении ВР к Палату представителей и Сенату Конгресса США 117 созыва по активизации усилий по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы путем общего введения санкций в отношении строительства газопровода "Северный поток-2", - рассказал глава парламента.

Д.Разумков дал поручение профильному комитету рассмотреть этот документ.

связи с этим обращаюсь к комитету... в 15:00 провести заседание и подготовить постановление к рассмотрению. Чтобы завтра после часа вопросов к правительству вторым вопросом мы могли ее рассмотреть в стенах ВРУ", - сказал глава ВР.

Напомним, Госдеп США предоставил Конгрессу отчет о компании и суднах, участвующих в Nord Stream 2. Комитет Сената США по международным делам заявил, что решение администрации не вводить санкции против оператора проекта является как минимум ошибочным.

Представитель Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что Вашингтон все еще намерен использовать все доступные дипломатические инструменты, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

Отметим, 18 мая портал Axios писал, что отказ от санкций в отношении "Северного потока-2" может означать, что администрация Джо Байдена не желает ставить под угрозу свои отношения с Германией из-за российского трубопровода.

МинПром

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