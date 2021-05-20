Метинвест начал отгрузку металла для стального дома в Мариуполе В Мариуполе в активную фазу перешло строительство первого в Украине жилого "стального дома", сообщает пресс-служба группы "Метинвест".



Проект входит в городскую программу "Больше чем сталь" и реализуется в рамках сотрудничества "Метинвеста" и горсовета Мариуполя. Для начала строительства дома меткомбинат "Азовсталь" начал отгрузку металла. Всего передадут более 330 тонн металлоконструкций, около сотни тонн доставят на объект уже до конца мая.



В пресс-службе группы подчеркнули, что стальное строительство набирает обороты во всем мире. В мегаполисах из стали возводят небоскребы, стадионы, торговые центры и мосты. Так, в Норвегии доля построек со стальным каркасом составляет 48%, в Швеции, Великобритании и США – до 70%. Первый жилой многоквартирный «стальной дом» появится и в Мариуполе на улице Амурской, 11. Его строят из металла, который производят на мариупольских предприятиях "Метинвеста".



Каркас дома выполнят из металлоконструкций, а стены из железобетона, что позволит осуществить строительно-монтажные работы в сжатые сроки. Кроме того, стальной каркас можно легко усилить и реконструировать, либо разобрать в конце эксплуатации, что дает дополнительные экономические и экологические преимущества.



"Стальной дом" будет площадью более 7 тысяч квадратных метров. Согласно проекту, это восьмиэтажный дом на 120 квартир, из которых 60 – однокомнатных и 60 – двухкомнатных. В сравнении с типовым панельным жильем дом на улице Амурской, 11 будет выделяться и ярким внешним видом. Цветовое решение, перепады этажности двухподъездного дома будут отличать его от остальной застройки. Новостройка будет иметь наивысший уровень энергоэффективности (А+++).



В октябре подрядная организация приступила к строительным работам. К концу 2020 года были выполнены все работы по переносу канализационного коллектора и обустройству свайного поля. Сейчас ведется монтаж конструкций первого этажа, для которого меткомбинат «Азовсталь» до конца мая отгрузит 87,9 тонн горячекатаных листов металла. Еще 249,6 тонн металлопродукции, согласно графика поставок, металлурги поставят до конца июля.



"Строительство стального дома в Мариуполе – это мощный шаг в направлении развития жилого строительства в городе и в стране в целом. Группа «Метинвест» поддержала инициативу городской власти и безвозмездно изготавливает и передает все необходимые металлоконструкции", - отметил директор департамента по региональному развитию "Метинвеста" Александр Вишняков.



Отметим, что из стали предприятий "Метинвеста" построено множество зданий и сооружений, среди которых новый саркофаг над Чернобыльской АЭС, торгово-развлекательный центр Lavina Mall, Национальной спортивный комплекс "Олимпийский", Дарницкий и прозрачный мосты.



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