Зеленский заявил, что минимальная зарплата в Украине до конца года вырастет до 6500 грн На пресс-конференции на ГП "Антонов" президент Владимир Зеленский заявил, что минимальная зарплата в Украине до конца года вырастет до 6500 грн.



"Мы хотим построить страну, в которой нет бедности. Это как раз то направление, которое нам придется строить с нуля. Тем не менее, увеличение минимальной зарплаты с 5 000 до 6 000 гривен - это мы ввели. С 4 000, если быть справедливым, когда я стал президентом… До конца этого года (будет, - ред.) 6 500 гривен", - отметил В.Зеленский.



Как известно, 1 сентября 2020 г. в Украине произошло повышение минимальной заработной платы, которая выросла почти на 300 гривен и составила 5000 гривен.



Ранее сообщалось, что рост минимальной заработной платы с высокой вероятностью может стать причиной подорожания валюты и ускорения темпов инфляции украинской экономики.



Напомним, с изменением размера минимальной зарплаты в Украине ожидаемого повышения пенсий не произойдет.



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