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Зеленский заявил, что минимальная зарплата в Украине до конца года вырастет до 6500 грн

20.05.21 12:54 , Украинские новости
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На пресс-конференции на ГП "Антонов" президент Владимир Зеленский заявил, что минимальная зарплата в Украине до конца года вырастет до 6500 грн.

ы хотим построить страну, в которой нет бедности. Это как раз то направление, которое нам придется строить с нуля. Тем не менее, увеличение минимальной зарплаты с 5 000 до 6 000 гривен - это мы ввели. С 4 000, если быть справедливым, когда я стал президентом… До конца этого года (будет, - ред.) 6 500 гривен", - отметил В.Зеленский.

Как известно, 1 сентября 2020 г. в Украине произошло повышение минимальной заработной платы, которая выросла почти на 300 гривен и составила 5000 гривен.

Ранее сообщалось, что рост минимальной заработной платы с высокой вероятностью может стать причиной подорожания валюты и ускорения темпов инфляции украинской экономики.

Напомним, с изменением размера минимальной зарплаты в Украине ожидаемого повышения пенсий не произойдет.

МинПром

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