В РФ хотят поднять пошлину на экспорт лома до 90 евро за тонну Минпромторг России предлагает увеличить экспортные пошлины на вывоз лома в страны, не входящие в ЕАЭС, до 90 евро сроком на 180 дней, следует из письма главы Минпромторга Дениса Мантурова министру экономического развития Максиму Решетникову от 14 мая. В нем предлагается рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании подкомиссии правкомиссии по экономическому развитию и интеграции. "Мы получили предложение от Минпромторга и находимся в процессе его обсуждения с коллегами",— заявили в Минэкономики.



С конца января до июля на лом уже действует повышенная вывозная пошлина в размере 5%, но не менее 45 евро за тонну. В письме сказано, что эта мера позволила сократить экспорт до рекордных за четыре года показателей. Так, по данным Минпромторга, с 1 февраля по 30 апреля экспорт в страны, не входящие в ЕАЭС, сократился в 4,5 раза по сравнению со средними показателями за тот же период в 2018–2020 годах и составил 194 тыс. тонн. Бюджет же дополнительно получил 697,9 млн руб. из-за взимания пошлины.



Однако, отмечает Д.Мантуров, текущего размера пошлины недостаточно, чтобы предотвратить рост экспорта.



Так, лом на внутреннем рынке стоит 27,8 тыс. руб. за тонну (без НДС), тогда как к 7 мая закупочная цена в Турции выросла по сравнению с апрелем на 13,3%, до 470 долл. (34,9 тыс. руб.) за тонну. На фоне роста закупочных цен наблюдается и троекратное увеличение экспорта лома из России в Турцию в апреле по сравнению с мартом: с 24,8 тыс. тонн до 75,4 тыс. тонн.



"Большая часть компаний (металлургических.— "Ъ") работает на ломе. Лом подорожал, то есть у них ситуация такая, находятся тоже в вилках цены, то есть у них маржи там практически нет",— заявил 19 мая замминистра промышленности Виктор Евтухов.



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