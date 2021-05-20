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Worldsteel опубликовала рекомендации по снижению выбросов углекислого газа

20.05.21 12:36 , Металлоснабжение и сбыт
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Международная металлургическая ассоциация World Steel Association (Worldsteel) опубликовала рекомендации по снижению выбросов углекислого газа в процессе выплавки стали, ориентированную на широкий круг компаний и их акционеров и инвесторов.

Как указывается в документе, при выплавке 1 тонны стали при использовании доменно-конвертерных технологий выделяется, в среднем, 1,85 тонны углекислого газа. Общий объем эмиссии в глобальной металлургической промышленности составляет около 2,6 млрд т в год. Это соответствует 7-9% выбросов от хозяйственной деятельности человечества в целом.

Стратегия Worldsteel базируется на трех направлениях. Первый – это совершенствование традиционных технологий за счет использования более качественного сырья, повышения энергоэффективности и других мероприятий. По данным Worldsteel, только благодаря этому удельные выбросы углекислого газа можно уменьшить на 20%.

Во-вторых, эмиссию можно сократить, используя металлолом вместо железной руды. В-третьих, металлургические компании могут внедрять новые безуглеродные технологии, например, замену углерода как восстановителя водородом, а также используя улавливание и захоронение углекислого газа.

При этом Worldsteel признает, что борьба я выбросами углекислого газа является дорогостоящим мероприятием. По оценкам International Energy Agency (IEA), в зависимости от применяемых технологий затраты на выплавку стали возрастут на 10-50%. Поэтому ассоциация подчеркивает, что в данной сфере металлургическая отрасль нуждается в государственной поддержке, а конкретные способы решения проблемы глобального потепления должны будут определяться национальной спецификой.

МинПром

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