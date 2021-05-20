ВР назначила Кубракова министром инфраструктуры Верховная Рада назначила Александра Кубракова министром инфраструктуры. Его кандидатуру поддержали 284 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.



Александр Кубраков, 1982 г.р., - с 19 ноября 2019 года глава Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор"). Предприниматель, эксперт по цифровой и дорожной инфраструктуре, народный депутат Верховной Рады IX созыва от партии "Слуга народа" (с 3 декабря 2019 года сложил полномочия народного депутата).



Свою карьеру начинал с должности маркетинг-менеджера, был начотдела по мониторингу рынка, а позже начотдела маркетинга фиксированного бизнеса телеком-оператора "Киевстар", в 2007-2009 - начуправления стратегического маркетинга АКБ "Финансы и Кредит". С 2011 по 2015 годы был советником мэра Киева, в 2015-2016 годах - руководителем проектного офиса Министерства юстиции. С 2016 по 2019 год проработал руководителем сектора телекоммуникаций и IT в BRDO, а также был исполнительным директором Ассоциации "Информационные технологии Украины".



Как сообщалось, парламент 18 мая уволил Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры. Криклий работал на этом посту с августа 2019 года.



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