Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Glencore перезапустит медно-кобальтовый рудник в Конго

20.05.21 11:17 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Транснациональная горнодобывающая корпорация Glencore сообщила, что в 2022 г. возобновит производство на медно-кобальтовом руднике Mutanda в ДР Конго. Это предприятие является крупнейшим поставщиком кобальта в мире, и его закрытие в ноябре 2019 г. стало одной из основных причин подъема цен на данный металл.

Как заявлял полтора года тому назад глава Glencore Айвен Глазенберг, причинами закрытия предприятия стали низкие цены на кобальт, рост затрат и высокие налоги. Но сейчас, когда кобальт с начала 2021 г. прибавил порядка 40% и достиг 45 тыс. долл. за т, налоги и издержки больше не выглядят серьезными проблемами.

В 2018 г. на руднике Mutanda было получено 109 тыс. т меди и 27,3 тыс. т гидроксида кобальта. Компания пока не сообщает, какая часть мощностей предприятия будет возвращена в строй в ближайшие 12 месяцев.

В прошлом году на предприятиях Glencore было получено около 1,3 млн т меди и 27,4 тыс. т кобальта. Доля компании на мировом рынке меди при этом составляет немногим более 5% а кобальта – около 20%.

Спрос на кобальт растет высокими темпами благодаря использованию этого металла в литийионных аккумуляторах для электромобилей. По оценкам британской компании CRU, в ближайшие три года мировой рынок кобальта будет относительно сбалансирован, но с 2024 г. на нем появится дефицит, который будет увеличиваться из-за нехватки инвестиций в новые мощности.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:23
ВР назначила Кубракова министром инфраструктуры
11:55
После отмены ПСО Нафтогаз будет поставлять газ ТКЭ на коммерческих условиях
11:32
В Ираке построили прокатный завод за 100 млн долл.
10:59
Металлурги США призвали сохранить пошлины на сталь, невзирая на соглашение с ЕС
10:47
Набсовет Укрзализныци виновен в миллиардных убытках компании – Магера
10:29
Бразильская Usiminas собирается резко нарастить выплавку стали
10:20
Электротяжмаш выполнит ремонт оборудования ЗЖРК
10:01
Повышение налогов приведет к бедности и убыткам - мнение
09:57
В апреле-мае ОГХК отгрузила 17,7 тыс. т ильменита в оккупированный Крым
09:44
АвтоКрАЗ изготовит автомобили для американской армии
09:39
Промышленность остается основой украинской экономики – эксперт
09:03
В Лондоне определилась с мерами по защите стального рынка
08:52
ДТЭК Нефтегаз инвестировал в цифровизацию около 300 млн грн
08:06
В I квартале объем мировой торговли вырос на 10%
19.05.21
17:55
НКРЭКУ сознательно доводит до банкротства государственные энергокомпании – эксперт
17:35
США и КНР отчитались о высоких темпах роста выплавки стали
17:13
Стальной лист на Тайване продолжает дорожать
16:40
Китайские фьючерсы на г/к рулон и арматуру упали более чем на 5%
16:15
Наблюдательный совет Нафтогаза хочет поработать еще год
15:59
С 1 июля стоимость 1 киловатт-часа может превысить 2,5 грн
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!