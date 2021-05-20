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Металлурги США призвали сохранить пошлины на сталь, невзирая на соглашение с ЕС

20.05.21 10:59 , МеталлТорг
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Как сообщает агентство Reuters, группы черной металлургии США и Объединенный профсоюз сталелитейщиков в среду 19 мая призвали президента Джо Байдена сохранить тарифы на сталь, введенные три года назад, заявив, что их отмена сейчас подорвет жизнеспособность отрасли.

В письме Байдену всего через несколько дней после того, как его главный торговый посредник заключил временное тарифное перемирие с Европейским Союзом, группы утверждали, что тарифы по разд. 232, введенные бывшим президентом Дональдом Трампом, оказались успешными, что привело к получению 15,7 млрд долл. инвестиций в новые мощности.

"Отмена тарифов на сталь сейчас подорвет жизнеспособность нашей отрасли, - писали руководители Американского института черной металлургии, Ассоциации производителей стали, Объединения сталелитейщиков и других групп. - Глобальные избыточные производственные мощности стали только увеличиваться во время пандемии, а прошлые экономические кризисы привели к разрушительному росту импорта, поскольку другие страны сбрасывали излишки стали на рынок США".

Торговый представитель США Кэтрин Тай в понедельник 17 мая объявила о соглашении с ЕС не обострять их спор по поводу тарифов США на сталь и алюминий. Обе стороны договорились начать переговоры по устранению избыточных производственных мощностей по производству стали и алюминия в мире, в основном сосредоточенных в Китае.

Шестимесячное перемирие оставляет в силе тарифы на металлы в США и ранее существовавшие ответные тарифы ЕС, включая 25% пошлины на американские мотоциклы и виски.

МинПром

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