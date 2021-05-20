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Набсовет Укрзализныци виновен в миллиардных убытках компании – Магера

20.05.21 10:47
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Украинская ж/д отрасль оказалась в критическом состоянии из-за надвигающейся финансовой катастрофы в "Укрзализныце". Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.

Он напомнил, что из-за огромных долговых проблем и высокой убыточности кредитное агентство Fitch Ratings понизило рейтинг УЗ до уровня "ССС" (близкий к дефолту).

"По итогам 2020 года национальный ж/д оператор показал 11,9 млрд убытков. Но убыточные пассажирские перевозки – не единственная причина такой работы. Оказывается, что УЗ не может погасить кредит в размере 206 млн долл, который был получен у российского Сбербанка под 5% годовых, а затем, по неизвестным причинам, реструктуризирован под 12%", - сказал он.

С.Магера обратил внимание на то, что такое абсурдное с экономической точки зрения решение узаконил Наблюдательный совет компании, хотя ежегодная переплата по обслуживанию долга составила 14 млн долл. Хотя, если некоторые члены НС хотели "заработать" на таком грабеже государства, то решение о реструктуризации становится понятным, сказал он.

"Не лучшим образом Наблюдательный совет "Укзализныци" контролировал кадровые вопросы и эффективность работы правления. За последние три года НС переназначил пять руководителей компании. И каждый следующий почему-то работал хуже предыдущего. Отмечу, что все увольнения происходили под давлением Кабмина. Если бы не оно, неэффективные главы правления продолжали бы работать, еще больше разоряя УЗ", - добавил народный депутат.

Он напомнил, что члены НС ж/д монополиста получают за свою работу около 6 млн грн в год. При этом они несут никакой ответственности за результаты работы УЗ. При этом он подчеркнул, что у Набсовета "Укрзализныци" достаточно полномочий, чтобы остановить коррупцию в компании и жестко контролировать действия правления.

"Поэтому с полной ответственностью утверждаю: Набсовет "Укрзализныци" должен уйти в отставку в полном составе. Слишком дорого платить такие зарплаты тем, кто не чувствует своей ответственности за работу, которую им доверили украинцы", - резюмировал С.Магера.

МинПром

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