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В апреле-мае ОГХК отгрузила 17,7 тыс. т ильменита в оккупированный Крым

20.05.21 09:57
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В апреле-мае 2021 «Объединенная горно-химическая компания» продолжила отгрузки ильменитового концентрата производства филиала «Иршанский ГОК» в оккупированный Крым через компанию Belanto Trade: в апреле отправили на станцию Крейда в Белгороде (Россия) для дальнейшей переадресации на отгрузку в оккупированный РФ Крым 206 вагонов со 14,5 тыс. т концентрата, а за первую неделю мая - 45 вагонов, 3,2 тыс. т концентрата.

Об этом свидетельствуют выписки из железнодорожной системы по накладным ст. Новая Боровая, Иршанск - ст. Крейда-Белгород, РФ, а также ст. Крейда, РФ - порт, Кавказ.

Перегрузку ильменита в порту Кавказа ООО ВЕРП «Южный Морской Торговый Терминал» зафиксировала камера видеонаблюдения 14 апреля.

За 2020-2021 суммарно морем и железной дорогой в адрес «Крымского Титана» Дмитрия Фирташа через компании-посредники ITS International (Германия) и Belanto (Чехия) ОГХК отправила 130 тыс. тонн ильменита из Иршанска: 25 тыс. т – через ITS в 2020 морем, 65 тыс т – морем через Belanto в 2020-2021 г и 40 тыс. т железной дорогой компании Belanto в 2021.

По данным СМИ, курирует логистику по отправке в Крым днепропетровский бизнесмен Виталий Кучук.

Он же реализует продукцию ОГХК другим фирмам-прокладкам и конечным потребителям.

Организовывают подачу и управление вагонами работники компании DF Group в Москве и Роман Карпенко - партнер Кучука.

Кроме этого, ОГХК заключило контракт от 06 мая 2021 со скандальной компанией Stork International GmbH (Австрия) на продажу 45 тыс. т ильменитового концентрата на сумму $7,56 млн производства филиала ОГХК в Иршанске.

Цена ильменита занижена на $100-150 за т от среднерыночной стоимости и не превышает $168 за тонну.

Суммарно контракт приведет к потере примерно $5 млн ОГХК.

В этой сделке компания Stork International GmbH является лишь дополнительным связующим звеном между следующим покупателем - IMMCO Trade Pte Ltd Виталия Кучука.

Компания Stork International GmbH имеет довольно сомнительную репутацию. Несмотря на австрийскую регистрацию компании, главный офис ее находится в Москве.

Она имеет тесные отношения с российским ОПК, является соакционером вместе с корпорацией «ВСМПО-Ависма» предприятия «Уралредмет».

Исполнительный директор компании Джугендра Сингх Рагхав привлекался к показаниям по коррупционному делу, по которому украинского олигарха Дмитрия Фирташа арестовали в Австрии на запрос следователей США.

По данным Украинской правды, компания Stork International GmbH была посредником в переговорах с индийскими чиновниками о получении компаниями Фирташа лицензий на добычу титана.  

Как сообщалось, Фонд госимущества намерен приватизировать ОГХК в 2021.

МинПром

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