Электротяжмаш выполнит ремонт оборудования ЗЖРК Завод "Электротяжмаш" осуществит капитальный ремонт резервного якоря электродвигателя постоянного тока ПБК380/125-4,1 УХЛ4, используемого в шахтном подъемнике руды на Запорожском железорудном комбинате. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Также подписан контракт на поставку запасных частей для указанного электродвигателя и электродвигателя ПБК380/65-1, 56 УХЛ4, которые будут отгружены заказчику вместе отремонтированным якорем, говорится в сообщении.



"Резервный якорь уже доставлен на завод, на нем произведут замену обмотки и коллектора, а также выполнят переклиновку шихтованного сердечника якоря вновь изготовленными радиальными и тангенциальными клиньями. Специалисты предприятия проведут шеф-надзор при монтаже оборудования и пусконаладочных работах. Задача коллектива завода — выполнить все работы на высоком техническом уровне", — отметил и.о. генерального директора ГП "Завод "Электротяжмаш" Виктор Бусько.



Как сообщается, 50 лет назад "Электротяжмаш" поставил ЗЖРК свыше 50 лет назад шесть уникальных двигателей для электроприводов шахтных подъемных машин: три единицы ПБК380/125-4,1 УХЛ4 и столько же единиц ПБК380/65-1, 56 УХЛ4. Все двигатели производства ЭТМ до настоящего времени находятся в эксплуатации на комбинате.



ЗАО "Запорожский железорудный комбинат" — одно из крупнейших предприятий горно-металлургической отрасли Украины. Первую очередь комбината мощностью 1 млн тонн руды в год введено в действие в 1969 году. Сейчас предприятие обеспечивает добычу 4, 5 млн тонн руды в год.



ГП "Завод "Электротяжмаш" специализируется на разработке и выпуске мощных гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов для тепловых и атомных

электростанций, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, водяных насосов оросительных каналов, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта. Завод поставляет продукцию в Индию, Казахстан, Бангладеш и другие

страны по всему миру.



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