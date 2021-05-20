Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Повышение налогов приведет к бедности и убыткам - мнение

20.05.21 10:01
печать
размер текста:

После кризисного 2020 года украинский бизнес был вправе ожидать от государства поддержки в 2021. Однако вместо стимулов, льгот и доступных кредитов правительство задумало повысить налоги для высокорентабельных отраслей. По-сути власть хочет штрафовать бизнес за успешность, отмечает народный депутат Дмитрий Шпенов.

"При этом авторы "налоговой реформы"ошибочно ссылаются на опыт США, где администрация Президента Байдена планирует повысить так называемый «налог для богатых» вдвое с целью финансирования социальных программ. Однако до того, как пойти на такой шаг, американские власти простимулировали бизнес на 1,9 трлн долл. Чувствуете разницу?", - написал он.

Нардеп напомнил, что по оценкам экспертов, почти 15% заведений общественного питания не открылись после апрельского локдауна. Каждое десятое малое и среднее предприятие в Украине находится на грани банкротства. Чтобы сохранить налоговые поступления в бюджет правительству нужно думать, как уберечь работающий бизнес, а не поднимать налоги, считает политик.

По мнению Д.Шпенова, рост налогов неизбежно вызовет повышение цен на продукты питания, лекарства, коммунальные услуги, топливо и проезд в общественном транспорте. Кроме того, бизнес начнет экономить и сокращать производство, а значит начнет расти безработица. В итоге вырастет недовольство людей, а значит рейтинги власти пойдут вниз, предостерегает он.

"Идея повысить налоги для бизнеса, честно говоря, странная. Она исходит либо от непонимания того, как работает экономика, либо от отчаяния. В первом случае, нужны кадровые решения. Во власть должны прийти профессионалы, разбирающиеся в экономической политике. Во втором случае, власти необходимо проявить политическую волю, чтобы покончить с коррупционными и теневыми схемами, на которых государство теряет сотни миллиардов гривен доходов. А бизнес, который платит налоги и обеспечивает рабочие места, нужно оставить в покое и дать ему работать", - резюмировал народный депутат.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:59
Металлурги США призвали сохранить пошлины на сталь, невзирая на соглашение с ЕС
10:47
Набсовет Укрзализныци виновен в миллиардных убытках компании – Магера
10:29
Бразильская Usiminas собирается резко нарастить выплавку стали
10:20
Электротяжмаш выполнит ремонт оборудования ЗЖРК
09:57
В апреле-мае ОГХК отгрузила 17,7 тыс. т ильменита в оккупированный Крым
09:44
АвтоКрАЗ изготовит автомобили для американской армии
09:39
Промышленность остается основой украинской экономики – эксперт
09:03
В Лондоне определилась с мерами по защите стального рынка
08:52
ДТЭК Нефтегаз инвестировал в цифровизацию около 300 млн грн
08:06
В I квартале объем мировой торговли вырос на 10%
19.05.21
17:55
НКРЭКУ сознательно доводит до банкротства государственные энергокомпании – эксперт
17:35
США и КНР отчитались о высоких темпах роста выплавки стали
17:13
Стальной лист на Тайване продолжает дорожать
16:40
Китайские фьючерсы на г/к рулон и арматуру упали более чем на 5%
16:15
Наблюдательный совет Нафтогаза хочет поработать еще год
15:59
С 1 июля стоимость 1 киловатт-часа может превысить 2,5 грн
15:48
В ЕС резко выросли автопродажи
15:41
Русал создаст структуру с более высоким углеродным следом и поменяет название на AL+
15:15
Польские работодатели заявили о нехватке заробитчан из Украины
14:57
С 20 мая Кабмин не будет регулировать цены на газ
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!