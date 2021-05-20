Повышение налогов приведет к бедности и убыткам - мнение После кризисного 2020 года украинский бизнес был вправе ожидать от государства поддержки в 2021. Однако вместо стимулов, льгот и доступных кредитов правительство задумало повысить налоги для высокорентабельных отраслей. По-сути власть хочет штрафовать бизнес за успешность, отмечает народный депутат Дмитрий Шпенов.



"При этом авторы "налоговой реформы"ошибочно ссылаются на опыт США, где администрация Президента Байдена планирует повысить так называемый «налог для богатых» вдвое с целью финансирования социальных программ. Однако до того, как пойти на такой шаг, американские власти простимулировали бизнес на 1,9 трлн долл. Чувствуете разницу?", - написал он.



Нардеп напомнил, что по оценкам экспертов, почти 15% заведений общественного питания не открылись после апрельского локдауна. Каждое десятое малое и среднее предприятие в Украине находится на грани банкротства. Чтобы сохранить налоговые поступления в бюджет правительству нужно думать, как уберечь работающий бизнес, а не поднимать налоги, считает политик.



По мнению Д.Шпенова, рост налогов неизбежно вызовет повышение цен на продукты питания, лекарства, коммунальные услуги, топливо и проезд в общественном транспорте. Кроме того, бизнес начнет экономить и сокращать производство, а значит начнет расти безработица. В итоге вырастет недовольство людей, а значит рейтинги власти пойдут вниз, предостерегает он.



"Идея повысить налоги для бизнеса, честно говоря, странная. Она исходит либо от непонимания того, как работает экономика, либо от отчаяния. В первом случае, нужны кадровые решения. Во власть должны прийти профессионалы, разбирающиеся в экономической политике. Во втором случае, власти необходимо проявить политическую волю, чтобы покончить с коррупционными и теневыми схемами, на которых государство теряет сотни миллиардов гривен доходов. А бизнес, который платит налоги и обеспечивает рабочие места, нужно оставить в покое и дать ему работать", - резюмировал народный депутат.



МинПром



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