Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

АвтоКрАЗ изготовит автомобили для американской армии

20.05.21 09:44
печать
размер текста:

Компания "АвтоКрАЗ" заключила трехлетний контракт на поставку большегрузной автомобильной техники и запасных частей для нужд Командования по организации подрядных работ армии Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Автопарк составит техника с колесной формулой 4х4, включая бортовые и безбортовые автомобили, а также автоцистерны для транспортировки воды и топлива.

Заказчиком выступила компания "US21 Inc." (Фэрфакс, штат Вирджиния, США), которая регулярно осуществляет поставки для правительства, Министерства обороны и других государственных учреждений США.

"Мы чрезвычайно гордимся тем, что нашей продукцией мы смогли внести вклад в развитие программы армии США по поддержке международной безопасности", - отмечают в компании.

"АвтоКрАЗ" производит широкую гамму грузовых автомобилей и запасных частей к ним, а также прицепы и полуприцепы. Модельный ряд бренда "КрАЗ" насчитывает 33 базовые модели, почти 350 модификаций и более 1500 комплектаций двух-, трех- и четырехосных грузовиков с различными компоновочными решениями. Это - автомобили-самосвалы, седельные тягачи, бортовые автомобили, лесовозы и сортиментовозы, автомобильные шасси под монтаж различного спецоборудования, прицепы и полуприцепы.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:59
Металлурги США призвали сохранить пошлины на сталь, невзирая на соглашение с ЕС
10:47
Набсовет Укрзализныци виновен в миллиардных убытках компании – Магера
10:29
Бразильская Usiminas собирается резко нарастить выплавку стали
10:20
Электротяжмаш выполнит ремонт оборудования ЗЖРК
10:01
Повышение налогов приведет к бедности и убыткам - мнение
09:57
В апреле-мае ОГХК отгрузила 17,7 тыс. т ильменита в оккупированный Крым
09:39
Промышленность остается основой украинской экономики – эксперт
09:03
В Лондоне определилась с мерами по защите стального рынка
08:52
ДТЭК Нефтегаз инвестировал в цифровизацию около 300 млн грн
08:06
В I квартале объем мировой торговли вырос на 10%
19.05.21
17:55
НКРЭКУ сознательно доводит до банкротства государственные энергокомпании – эксперт
17:35
США и КНР отчитались о высоких темпах роста выплавки стали
17:13
Стальной лист на Тайване продолжает дорожать
16:40
Китайские фьючерсы на г/к рулон и арматуру упали более чем на 5%
16:15
Наблюдательный совет Нафтогаза хочет поработать еще год
15:59
С 1 июля стоимость 1 киловатт-часа может превысить 2,5 грн
15:48
В ЕС резко выросли автопродажи
15:41
Русал создаст структуру с более высоким углеродным следом и поменяет название на AL+
15:15
Польские работодатели заявили о нехватке заробитчан из Украины
14:57
С 20 мая Кабмин не будет регулировать цены на газ
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!