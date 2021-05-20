АвтоКрАЗ изготовит автомобили для американской армии

Компания "АвтоКрАЗ" заключила трехлетний контракт на поставку большегрузной автомобильной техники и запасных частей для нужд Командования по организации подрядных работ армии Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Автопарк составит техника с колесной формулой 4х4, включая бортовые и безбортовые автомобили, а также автоцистерны для транспортировки воды и топлива.
Заказчиком выступила компания "US21 Inc." (Фэрфакс, штат Вирджиния, США), которая регулярно осуществляет поставки для правительства, Министерства обороны и других государственных учреждений США.
"Мы чрезвычайно гордимся тем, что нашей продукцией мы смогли внести вклад в развитие программы армии США по поддержке международной безопасности", - отмечают в компании.
"АвтоКрАЗ" производит широкую гамму грузовых автомобилей и запасных частей к ним, а также прицепы и полуприцепы. Модельный ряд бренда "КрАЗ" насчитывает 33 базовые модели, почти 350 модификаций и более 1500 комплектаций двух-, трех- и четырехосных грузовиков с различными компоновочными решениями. Это - автомобили-самосвалы, седельные тягачи, бортовые автомобили, лесовозы и сортиментовозы, автомобильные шасси под монтаж различного спецоборудования, прицепы и полуприцепы.