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ДТЭК Нефтегаз инвестировал в цифровизацию около 300 млн грн

20.05.21 08:52
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За последние 5 лет ДТЭК Нефтегаз инвестировал около 300 млн грн в цифровизацию производственных процессов, пишет газета "Сегодня".

Компания первой в Украине внедрила технологию автоматизированного онлайн-мониторинга коррозии и эрозии трубопроводов на устье и шлейфе скважин, а пять из семи скважин Мачухского месторождения заложили и пробурили, основываясь на данных постоянно действующих геолого-технологических моделей (ПДГТМ). Разбежность между прогнозами по ПДГТМ и фактическими данными эксплуатации не превышает 5%.

В рамках программы цифровой трансформации MODUS нефтегазовый бизнес ДТЭК совместно с командой McKinsey определил приоритетные цифровые инициативы. Среди них "Интегрированное моделирование разработки месторождений" и "Интеллектуальная система оптимизации работы скважин". Использование "цифрового двойника" месторождений позволит повысить эффективность эксплуатации месторождений, комплексно прогнозировать технологические процессы и упреждать эксплуатационные риски, а интеллектуальная система, в основу которой заложен алгоритм машинного обучения, позволит определять оптимальные параметры для эксплуатации скважин действующего фонда. Оба продукта будут введены в эксплуатацию до конца этого года.

"Нефтегазовый бизнес должен стать драйвером технологических изменений и декарбонизации в энергетике. Глубокая цифровая трансформация производства – один из самых важных приоритетов в этом процессе. ДТЭК Нефтегаз является лидером отрасли по внедрению цифровых технологий и возлагает на себя миссию технологического развития отечественной газодобычи для повышения ее экологичности и инвестиционной привлекательности", – отметила исполнительный директор ДТЭК Нефтегаз Наталья Гребенюк на Всеукраинском форуме "Украина 30. Цифровизация".

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