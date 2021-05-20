В I квартале объем мировой торговли вырос на 10% Объем мировой торговли в первом квартале текущего года вырос на 10% в сравнении с тем же периодом прошлого года и на 3% в сравнении с последним кварталом до пандемии (четвертым кварталом 2019 года). Такие данные представила в среду Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD).



В докладе отмечается, что восстановление сферы услуг отстает от торговли и она пока не достигла допандемийного уровня.



По прогнозам UNCTAD, во втором квартале торговля и сфера услуг совокупно вырастут на 31% в сравнении с худшими показателями 2020 года и на 3% в сравнении 2019-м, составив $6,6 млрд за квартал. Авторы доклада отмечают, что этот рост подкрепляется прежде всего значительным ростом в Азии, а также в развивающихся странах.



"Мировая торговля продемонстрировала более быстрое восстановление после этой рецессии, вызванной пандемией, чем после двух предыдущих торговых рецессий",— отмечает работавший над докладом экономист UNCTAD Алессандро Никита. По его словам, в этот раз восстановление объема торговли до докризисного уровня заняло четыре квартала, в то время как после торговой рецессии 2015 года — 13 кварталов, а после рецессии 2009-го, вызванной мировым финансовым кризисом,— девять кварталов.



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