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НКРЭКУ сознательно доводит до банкротства государственные энергокомпании – эксперт

19.05.21 17:55 , РБК Украина
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Действующий состав НКРЭКУ сознательно доводит до банкротства государственные энергогенерирующие компании в интересах импортеров российско-белорусской электроэнергии и владельцев энергоемких предприятий. Об этом заявил экономист Борис Кушнирук в блоге на Liga.net.

"Главный ответственный за рынок электроэнергии орган - НКРЭКУ. Ее председатель Валерий Тарасюк является последовательным сторонником импорта из России и искусственного занижения цен ниже себестоимости производства государственных энергогенерирующих предприятий. Таким образом генерация - атомная и тепловая - субсидируют частных промышленных производителей, которые принадлежат известным олигархам", - заявил эксперт

Соответственно убытки государственного энергетического сектора покрывают путем налогоплательщиков и путем новых государственных заимствований, которые впоследствии придется возвращать за счет украинских граждан, пояснил эксперт.

По его словам, действующий состав НКРЭКУ почти полностью остановил внедрение реформы энергорынка.

"После его открытия в 2019 году было введено множество административных ограничений, которые не позволили заработать рынку электроэнергии по европейскому образцу. Это привело к очень печальным последствиям: убытки отрасли сейчас составляют где-то 50 млрд грн", - подчеркнул экономист.

Сейчас из-за непрофессионализма НКРЭКУ и созданных комиссией манипуляций, оптовые цены периодически проваливаются ниже себестоимости, что угрожает функционированию энергосистемы.

Напомним, ранее ответственность за злоупотребления на энергорынке на НКРЭКУ возложил Антимонопольный комитет Украины.

Летом 2020 года АМКУ официально обвинил регулятора в искажении конкуренции на рынке электроэнергии, обязав отказаться от практики необоснованных ценовых ограничений и искусственного вмешательства в работу рынка.

МинПром

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