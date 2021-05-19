США и КНР отчитались о высоких темпах роста выплавки стали Американский институт черной металлургии (AISI) в США сообщает, что за неделю, закончившуюся 15 мая 2021 года, внутреннее производство необработанной стали составило почти ровно 1,8 млн тонн, при этом предприятия работали на 79,2 % мощности.



Этот показатель на 1,4% больше, чем на предыдущей неделе, когда комбинаты работали на 78,1% своей мощности. В демонстрации воздействия COVID-19 в США год назад, за неделю, закончившуюся 15 мая 2021 года, объем производства на 47,1% выше по сравнению с той же неделей 2020 года, когда комбинаты работали только на 54,6 % мощности.



На другом конце света Национальное статистическое бюро Китая (NBS) сообщило, что апрельский объем производства стали в этой стране составил 97,85 млн метрических тонн.



За последние два месяца производство стали росло, хотя Пекин неоднократно обещал обеспечить сдерживание роста до 1,065 млрд тонн, произведенных в прошлом году. Тем не менее за первые четыре месяца года в Китае произведено почти 375 млн метрических тонн стали, что на 16 % больше, чем за первые четыре месяца 2020 года.



О своей готовности противостоять китайской экспансии на мировом рынке стали заявили торговые представители ЕС и США, начавшие переговоры о совместной деятельности по сдерживанию Пекина.



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