Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Китайские фьючерсы на г/к рулон и арматуру упали более чем на 5%

19.05.21 16:40 , Steelland
печать
размер текста:

Китайские фьючерсы на горячекатаный рулон и арматуру упали более чем на 5% в среду, поскольку опасения по поводу сокращения производства стали снизились, а строительные работы, как ожидается, замедлятся в предстоящий сезон дождей.

Наиболее продаваемые горячекатаные рулоны на Шанхайской фьючерсной бирже, используемые в производственном секторе, подешевели на 5,2% до 5 678 юаней за тонну, что является самым низким показателем с 30 апреля.

Котировки стальной арматуры строительного назначения с поставкой в ​​октябре снизились на 5,6% до 5 309 юаней за тонну.

"Несмотря на отсутствие дальнейшей политики по сокращению производства (стали), торговля сместилась от ожиданий к реальности", - говорится в сообщении GF Futures.

По словам GF Futures, в связи с приближением перерабатывающего сектора к началу непикового сезона для арматуры будет сложно достичь новых пиков, поскольку цены уже высоки.

Согласно данным Национального бюро статистики, объем начатого строительства в Китае за первые четыре месяца вырос на 12,8% по сравнению с годом ранее. Это по сравнению с ростом на 28,2% в первом квартале.

Цены на сталеплавильные ингредиенты на Далянской товарной бирже также упали. Контрольные фьючерсы на железную руду с поставкой в ​​сентябре упали на 3,3% до 1193 юаней за тонну на момент закрытия.

Коксующийся уголь в Даляне упал на 1,7% до 1927 юаней за тонну, а кокс - на 2,8% до 2 572 юаней за тонну.

Фьючерсы на нержавеющую сталь на Шанхайской бирже с поставкой в ​​июле выросли на 0,8% до 15 565 юаней за тонну.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:55
НКРЭКУ сознательно доводит до банкротства государственные энергокомпании – эксперт
17:35
США и КНР отчитались о высоких темпах роста выплавки стали
17:13
Стальной лист на Тайване продолжает дорожать
16:15
Наблюдательный совет Нафтогаза хочет поработать еще год
15:59
С 1 июля стоимость 1 киловатт-часа может превысить 2,5 грн
15:48
В ЕС резко выросли автопродажи
15:41
Русал создаст структуру с более высоким углеродным следом и поменяет название на AL+
15:15
Польские работодатели заявили о нехватке заробитчан из Украины
14:57
С 20 мая Кабмин не будет регулировать цены на газ
14:36
Vale не считает рекордное подорожание руды шоком для отрасли
14:14
США решили не вводить санкции против самой компании Nord Stream-2
13:55
Центрэнерго успешно выходит из кризиса – Власенко
13:36
На лопасти Мотор Сич для вертолетов Ми-24 подписаны контракты с 3 странами
13:23
Метинвест реструктурировал задолженность ШУ Покровское
13:16
Власти Австралии поддержат проект завода Iluka по выпуску редкоземельных металлов
12:57
Повышение налогов замедлит рост экономики - Магомедов
12:55
Импорт дизельного топлива в Украину сократился на 12%
12:42
Набсовет Укрзализныци нужно срочно отправить в отставку – мнение
12:35
Кадровая чехарда во власти умножает проблемы в экономике и социальной сфере
12:15
В Украине неожиданно улучшились потребительские настроения
18.05.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!