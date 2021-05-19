Наблюдательный совет Нафтогаза хочет поработать еще год Члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" готовы принять предложение относительно продления контрактов на год. Об этом на заседании правительства сообщила председатель наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд, передает Укринформ.



"Мы все пятеро готовы принять предложение о нашем переназначении на срок до 1 года на условиях наших предыдущих контрактов", - сказала она.



К.Споттисвуд отметила, что это решение базируется на "дорожной карте", которую наблюдательный совет на прошлой неделе направил правительству. "Мы считаем, что чрезвычайно важно сохранить текущий состав правления. Как уже отмечала на нашей встрече на прошлой неделе, они - лучшая команда, которая когда-либо была в компании", - подчеркнула председатель наблюдательного совета.



В то же время, по ее словам, наблюдательный совет свидетельствует об открытости для назначения новых членов правления "Нафтогаза".



К.Споттисвуд положительно оценила намерение правительства использовать потенциал компании для увеличения добычи природного газа.



Председатель наблюдательного совета также сообщила о готовности сотрудничать с назначенным председателем правления "Нафтогаза".



Как сообщалось, правительство 28 апреля освободило Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", назначив новым председателем правления компании Юрия Витренко.



Компания "Нафтогаз Украины" назвала решение правительства об освобождении А.Коболева с должности председателя правления НАК юридической манипуляцией.



Правительство призвало наблюдательный совет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов. Независимые члены наблюдательного совета не согласились на предложение Кабмина остаться работать до избрания нового состава.



3 мая 2021 года независимые члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" в своем письме к премьер-министру Денису Шмыгалю заявили, что назначение Юрия Витренко на должность председателя правления НАК происходило при наличии у последнего признаков конфликта интересов.



Послы стран "Большой семерки" призвали Кабинет министров быстро достичь согласованного решения с действующим наблюдательным советом НАК "Нафтогаз Украины" для независимого выполнения его обязанностей.



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