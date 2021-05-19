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С 1 июля стоимость 1 киловатт-часа может превысить 2,5 грн
19.05.21 15:59 , Первый деловой
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Уже 1 июля в Украине ожидают принятия постановления, которое изменит стоимость киловатт-часа электричества в большую сторону. Так произойдет, потому что реальная стоимость, по словам экспертов, превышает ту, что установлена по состоянию на сейчас. Такие данные обнародовал заместитель министра энергетики.
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