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В ЕС резко выросли автопродажи

19.05.21 15:48
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Продажи новых автомобилей в ЕС в апреле показали рост на 281,6% по сравнению с апрелем 2020 года.

По данным Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), за прошедший месяц в регионе было продано 862,2 тыс. новых автомобилей, в то время как годом ранее в условиях жестких ограничений из-за пандемии было продано всего 270,7 тыс. автомобилей. При этом, как отмечают в ACEA, несмотря на такой значительный рост в процентах, продажи минувшего апреля ниже, чем апреля 2019 года, когда было продано на 300 тыс. автомобилей больше.

Активнее всего апрельские продажи росли в Италии (+3276,8%) и в Испании (+1787,9%). Значительно выросли продажи во Франции (+568,8%) и Германии (+90%). Все автомобильные бренды показали рост спроса на их продукцию. Самый большой рост спроса (в %) в апреле был на автомобили группы Jaguar Land Rover (+618,2%) и альянса Stellantis (+330%). В количественном отношении больше всего было продано автомобилей VW Group — 232,2 тыс. автомобилей (+195%).

В России апрельские продажи автомобилей тоже показали рост, и даже более высокий, чем в ЕС,— на 290,4%. Хотя автомобилей было продано почти в шесть раз меньше, чем в ЕС.

МинПром

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