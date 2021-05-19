В ЕС резко выросли автопродажи

Продажи новых автомобилей в ЕС в апреле показали рост на 281,6% по сравнению с апрелем 2020 года.
По данным Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), за прошедший месяц в регионе было продано 862,2 тыс. новых автомобилей, в то время как годом ранее в условиях жестких ограничений из-за пандемии было продано всего 270,7 тыс. автомобилей. При этом, как отмечают в ACEA, несмотря на такой значительный рост в процентах, продажи минувшего апреля ниже, чем апреля 2019 года, когда было продано на 300 тыс. автомобилей больше.
Активнее всего апрельские продажи росли в Италии (+3276,8%) и в Испании (+1787,9%). Значительно выросли продажи во Франции (+568,8%) и Германии (+90%). Все автомобильные бренды показали рост спроса на их продукцию. Самый большой рост спроса (в %) в апреле был на автомобили группы Jaguar Land Rover (+618,2%) и альянса Stellantis (+330%). В количественном отношении больше всего было продано автомобилей VW Group — 232,2 тыс. автомобилей (+195%).
В России апрельские продажи автомобилей тоже показали рост, и даже более высокий, чем в ЕС,— на 290,4%. Хотя автомобилей было продано почти в шесть раз меньше, чем в ЕС.