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Русал создаст структуру с более высоким углеродным следом и поменяет название на AL+

19.05.21 15:41 , Интерфакс
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"Русал" планирует выделить активы с более высоким углеродным следом в отдельную структуру, сообщила компания. Крупнейшими активами новой компании станут российские глиноземные активы (Ачинский, Богословский, Уральский, Пикалевский) и алюминиевые заводы (Братский, Иркутский, Новокузнецкий, Волгоградский и Кандалакшский).

"Новая компания" займется развитием внутреннего рынка, обладающего значительным потенциалом роста, пояснил "Русал".

Также "новая компания" сосредоточится на перспективных развивающихся рынках и реализации масштабной программы экологической перестройки предприятий, объявленной в апреле. Значительная часть старых электролизных мощностей будет перестроена и переведена на самую современную технологию с использованием обожженных анодов.

"Русал", в свою очередь, сохранит большую часть производственных активов и сфокусируется на укреплении своих позиций как крупнейшего производителя алюминия с низким углеродным следом.

Как планируется, "Русал" при этом поменяет название на AL+. Совет директоров "Русала" включил вопрос о смене наименования в повестку дня годового собрания акционеров 24 июня.

Предлагаемая трансформация подразумевает необходимость проведения консультаций с заинтересованными сторонами, а также может потребовать согласования со стороны регуляторов, кредиторов, акционеров и иных одобрений, пояснил "Русал".

Для "Русала" эта трансформация - очередной шаг на пути к укреплению своих позиций в области производства алюминия с низким углеродным следом, в том числе выпускаемого под брендом Allow, считает компания. "Существенная часть производства "Русала" основана на использовании возобновляемой гидроэлектроэнергии, что позволяет компании предлагать рынку и своим потребителям продукцию с самым низким углеродным следом. Кроме того, компания продолжит совершенствовать инновационную технологию инертного анода, позволяющую уменьшить до нуля углеродный след от производства алюминия", - говорится в пресс-релизе.

"AL+ сфокусируется на достижении целей в рамках объявленной программы Net Zero, и далее продвигая продукцию с низким углеродным следом под брендом Allow, а новая компания сконцентрируется на долгосрочной программе модернизации мощностей. Предлагаемое выделение активов позволит обеим компаниям раскрыть полный потенциал. Я уверен, что разделение активов с разным углеродным следом будет способствовать увеличению капитализации и расширит возможности развития", - отметил председатель совета директоров "Русала" Бернард Зонневельд, слова которого приведены в пресс-релизе.

Базовый сценарий создания "Русалом" компании, в которую будут выделены активы с более высоким углеродным следом (главным образом - это активы, доставшиеся компании в сделке с "СУАЛом") - пропорциональное распределение между акционерами "Русала", но возможны и другие сценарии, следует из сообщения En+ Group.

Совет директоров En+ полагает, что "в соответствии с последними рыночными прецедентами", интересам акционеров "Русала" лучше всего отвечает вариант создания публичной компании с листингом в Москве и распределением акций pro rata, сказано в сообщении. При этом совет приветствует намерение совета директоров "Русала" "рассмотреть все существующие альтернативы, нацеленные на максимизацию стоимости для акционеров", отмечает En+.

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