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Польские работодатели заявили о нехватке заробитчан из Украины

19.05.21 15:15 , Обозреватель
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Польские работодатели заявили о нехватке заробитчан. Фермерские хозяйства и отрасль гостеприимства (отели, кафе, рестораны) начали испытывать острую нехватку рабочих рук.

Об этом сообщает UBR.ua со ссылкой на аналитический центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal. В Польше сезон сбора урожая ягод начинается уже в конце мая. При этом предприниматели опасаются, что половина их урожая может быть утрачена, если иностранцы не вернутся к сезонной работе.

Невзирая на то, что в Польше из-за пандемии остаются постоянные рабочие из Украины, это не решает проблему нехватки рабочей силы в сельском хозяйстве. "В пик сезона польским фермерам требуется ежегодно около 100 тыс. сезонных работников и большинство из них – украинцы. Польские сезонные рабочие в основном едут в Германию, Нидерланды и скандинавские страны, где платят больше, чем в Польше, тогда как для украинцев эти рынки по-прежнему недоступны из-за пандемии", – заявили в компании.

В 2021-м предложений работы, связанных с гастрономией и гостеприимством, намного больше, чем обычно – в частности, востребованы официанты, бармены, горничные и повара.

"Правительство Польши объявило о постепенной отмене карантинных ограничений с середины мая, можно будет проводить мероприятия с соблюдением санитарных и количественных ограничений, и вместе с тем начинается период каникул и отпусков. Крупные рестораны и отели постепенно начинают свою работу, но уже сталкиваются с проблемой нехватки персонала.... К нам уже обратились с апреля около 20 компаний, которым срочно требуется сотрудники", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что количество вакансий в ЕС для иностранных граждан, в том числе украинских заробитчан, увеличилось на 7-27%. Это связано с послаблением карантинных ограничений.

Летом 2021-го для работы в Финляндию прибудут до 10 000 человек, в основном из Украины, России и Таиланда, несмотря на опасения, что среди местных жителей резко возросла опасность распространения COVID-19.

В Польше 56% работодателей нанимают иностранцев, а 42% хотят, чтобы люди из других стран работали у них долгосрочно. Пандемия COVID-19 не сильно повлияла на количество привлеченных к работе украинцев.

МинПром

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