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С 20 мая Кабмин не будет регулировать цены на газ

19.05.21 14:57 , РБК Украина
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Кабинет министров не будет продлевать возложение специальных обязательств (ПСО) на рынке газа для предприятий теплокоммунэнерго. Постановление правительства действует только до 20 мая 2021 года.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 19 мая, которое транслировалось на Youtube.

"С завтрашнего дня правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго и не обязывает "Нафтогаз" продавать газ для них по фиксированной цене", - сказал он.

По его словам, это чрезвычайно важный шаг для создания полноценного рынка газа.

"Это шаг, который позволит местной власти взять ответственность перед людьми за тарифы на тепло и горячую воду", - сообщил премьер.

Напомним, в конце апреля Кабинет министров Украины продлил режим возложения специальных обязательств (ПСО) на рынке газа на 20 дней в части поставок газа предприятиям теплокоммунэнерго. Режим должен был прекратить действие с 1 мая 2021 года.

9 февраля после переговоров между "Нафтогазом", органами государственной власти и Ассоциацией городов Украины был подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергией и снабжения горячей водой.

Меморандум предусматривает замораживание тарифов на тепло и горячую воду для населения до конца отопительного сезона.

МинПром

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