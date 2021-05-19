Vale не считает рекордное подорожание руды шоком для отрасли Как сообщает Financial Times, железная руда не находится на пороге нового суперцикла, по словам главы одной из крупнейших горнодобывающих компаний мира, которая ожидает, что спрос на ингредиент для производства стали выровняется через пару лет нынешнего дефицита.



Эдуардо Бартоломео, исполнительный директор бразильской компании Vale, сказал, что рекордный рост цен на железную руду за последний год сильно отличался от бума начала 2000-х годов, вызванного быстрой индустриализацией Китая.



«В прошлом суперцикле у нас была урбанизация в Китае. Это было структурное изменение. Шок спроса, - сказал он Financial Times. - Мы не говорим сейчас об огромном шоке спроса. Я бы сказал, маргинально. Это не шок». Но добавил, что, когда крупные мировые экономики набирают обороты, а производители чугуна работают на пределе своих мощностей или почти полностью, цены могут оставаться высокими до 2023 года.



"Несмотря на серьезные разговоры о сокращениях, производство в Китае все еще растет, и теперь к вам возвращается Европа. и США объявляют об огромном пакете стимулов. Есть также ограничения на поставку", - сказал он.



По словам Э.Бартоломео, рынок какое-то время будет напряженным. По крайней мере, два года.



Железная руда возглавила широкомасштабное ралли сырьевых товаров за последний год, поднявшись более чем на 150% до рекордного уровня, превысившего 230 долл. за тонну на прошлой неделе, в основном благодаря высокому спросу со стороны сталелитейных заводов в Китае перед тем, как сократить прибыль и достичь 209,35 долл. в пятницу. Поскольку производство стали в Китае продолжает расти, аналитики полагают, что цены могут остаться на текущем уровне, но говорят, что рынок будет очень волатильным.



В среднесрочной перспективе - с 2025 по 2030 год, по словам Э. Бартоломео, Vale ожидает снижения спроса на железную руду из Китая из-за увеличения использования лома в электродуговых печах.



Э.Бартоломео отметил, что также будет переход на более качественную железную руду, поскольку сталелитейная промышленность стремится сократить выбросы за счет перехода на менее загрязняющие методы производства стали, такие как производство на основе водорода. "Все говорят о цикличной экономике. В Китай собирается металлолом, так должно быть. Мы видим снижение спроса на железную руду из Китая. Все дороги ведут к высококачественной железной руде, и Vale имеет для этого очень хорошие возможности", - добавил он.



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