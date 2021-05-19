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Метинвест реструктуризировал задолженность ШУ Покровское

19.05.21 13:23
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Группа Метинвест достигла соглашения с государственным Укрэксимбанком о реструктуризации и перевода задолженности компании "Донецксталь" на сумму более 1,5 млрд грн на Шахтоуправление "Покровское". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как известно, Шахтоуправление "Покровское" входит в состав группы Метинвест с марта 2021 года и является крупнейшим в Украине производителем высококачественного коксующегося угля, используемого в качестве топлива в металлургическом производстве.

"Мы считаем, что реструктуризация задолженности Шахтоуправления "Покровское" перед Укрэксимбанком – это знаковое событие как для банковского рынка Украины, так и для страны в целом. Мы достигли с банком соглашения, условия которого позволяют начать обслуживание кредита, полученного в наследство во время недавнего приобретения Шахтоуправления "Покровское".. При этом согласованный долгосрочный график погашения задолженности позволит нам эффективно развивать Шахтоуправление "Покровское"", - прокомментировал генеральный директор группы Метинвест Юрий Рыженков.

"Банк провел реструктуризацию задолженности общим объемом более 1,5 млрд гривен, в результате которого полностью восстановлено обслуживание долговых обязательств перед банком на рыночных условиях. В свою очередь это дает инвестору возможность завершить комплексную интеграцию активов с единым производственным циклом", - отметил член Правления Укрэксимбанка, куратор корпоративного бизнеса Александр Игнатенко.

МинПром

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