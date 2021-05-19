США решили не вводить санкции против самой компании Nord Stream-2 Госдепартамент США предложит ввести санкции против четырех компаний и четырех связанных с ними кораблей, которые участвую в строительстве российского газопровода "Северный поток-2", но не будет инициировать ограничительные меры против оператора строительства – дочерней компании российского "Газпрома" Nord Stream-2.



Как сообщает Politico, соответствующее предложение включат в отчет Госдепа и направят в Конгресс 19 мая. Источники издания уверяют, что ограничения затормозят строительство газопровода, передает Европейская правда.



В то же время в отчете будет ходатайство об отказе от санкций, направленных против компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига.



Эту информацию также подтверждает американский портал Axios со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника, передает Интерфакс-Украина.



В частности, Госдеп направит обязательный Конгрессу доклад по проблеме газопровода с перечислением структур, против которых следует ввести санкции. Ранее ожидалось, что Госдеп признает таковыми Nord Stream 2 AG и М.Варнига, однако в итоговом документе будет допущено их исключение из-под санкций, ссылаясь на национальные интересы США, утверждают источники издания.



Источники, знакомые с черновым вариантом доклада, сообщили Axios, что Госдеп планирует призвать к санкциям в отношении ряда российских кораблей, задействованных в строительстве "Северного потока-2".



По словам собеседников издания, в администрации Джо Байдена определили: единственный возможный способ остановить проект, который завершен на 95% – это ввести санкции против конечных потребителей газа в ФРГ. Но в то же время администрация Байдена не желает подрывать отношения с Германией из-за "Северного потока-2".



В свою очередь Axios указывает, что этот планируемый шаг идет вразрез с обещаниями госсекретаря США Энтони Блинкена, сделанными во время слушаний по вопросу утверждения его в этой должности, о том, что он приложит все усилия для остановки проекта. Также, по версии Axios, складывается необычная ситуация, когда под санкции могут подпасть корабли, задействованные в строительстве "Северного потока-2", но ограничительных мер избежит компания, ответственная за проект.



Ожидается, что такое решение администрации Байдена вызовет критику со стороны законодателей, которые утверждали, что несколько трубоукладочных судов и организаций, включая Nord Stream 2 AG и М.Варнига, могут подвергнуться санкциям согласно Закону о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года (PEESA).



Введение ограничений против фирм, строящих или финансирующих трубопровод, по которому природный газ будет поставляться из России в Германию, поддержали обе партий в Конгрессе. Но администрация Байдена стремится к хорошим отношениям с немецким правительством, которое поддерживает проект.



Напомним, строительство газопровода "Северный поток-2" в основном завершено. В водах Германии все еще надо построить 13,9 км первой ветки и 16,8 км – второй ветки.



Трубопровод на протяжении многих лет является одним из главных камней преткновения в германо-американских отношениях.



США вместе с Украиной и странами Балтии активно выступают против строительства газопровода "Северный поток-2", опасаясь усиления влияния России на европейском энергетическом рынке.



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