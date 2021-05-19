Центрэнерго успешно выходит из кризиса – Власенко И.о. генерального директора ПАО "Центрэнерго" Юрий Власенко заявил, что предприятие успешно выходит из кризиса. А по итогам 2021 года в компании прогнозируют прибыль. Об этом Ю.Власенко рассказал в интервью Liga.net.



По его словам, на момент начала его работы и новой дирекции предприятия, компания находилась в тяжелом положении. Зимой "Центрэнерго" работало на полную мощность, чтобы не допустить веерных отключений в пиковые периоды нагрузки. Был использован почти весь уголь, а из-за расходов на работу газовых блоков накопилась значительная задолженность перед НАК "Нафтогаз Украины".



Сегодня, менее чем за 3 месяца с тех пор, компания успешно вышла из кризиса.



"Фонд госимущества поставил передо мной и моей командой пять основных KPI: максимизировать доходы от продажи электроэнергии, оптимизировать расходы, построить вертикально-интегрированную компанию, наладить эффективную цепочку поставок угля с госшахт и подготовить компанию к приватизации в кратчайшие сроки. С задачами мы справляемся - поставки угля налажены, доходы поднялись, расходы также оптимизируем. Сейчас занимаемся построением вертикально-интегрированной компании", - отметил Ю.Власенко.



Одним из ключевых направлений работы, по его словам, стало обновление стратегии реализации электроэнергии. Это обеспечило высокую конкуренцию на аукционах, а также значительный рост прибылей компании.



"Мы обновили стратегию торгов и теперь успешно работаем на Украинской энергетической бирже. Отказались от практики продажи больших объемов электроэнергии за раз в одни руки. Теперь на аукционах десятки компаний - часто это конечные потребители, небольшие производства. Благодаря их конкуренции цены на торгах растут, а мы получаем больше выручки", - добавил руководитель "Центрэнерго".



Повышение доходов от реализации электроэнергии также позволяет своевременно оплачивать поставленный уголь. Сегодня компания закупает уголь напрямую у государственных шахт и полностью обеспечена горючим.



Ю.Власенко также сообщил, что балансирующие мощности тепловых электростанций "Центрэнерго" необходимы для украинской энергосистемы.



"Балансирующая мощность востребована и с развитием возобновляемой энергетики этот спрос будет только повышаться. Чем больше в Украине строится "зеленых" электростанций тем больше будут востребованы ТЭС, чтобы сбалансировать перепады потребления и производства. В будущем это будут "золотые киловатты", - считает глава "Центрэнерго".



В то же время он добавил, что благодаря успешному выходу из кризиса и выполнении поставленных задач, уже за девять месяцев этого года "Центрэнерго" почти полностью компенсировать ущерб от использования газа зимой этого года. По итогам года компания должна получить прибыль.



Напомним, 26 февраля Фонд государственного имущества Украины полностью обновил состав дирекции ПАО "Центрэнерго". Было назначено 8 топ-менеджеров компании во главе с и.о. генерального директора Ю.Власенко.



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