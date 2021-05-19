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Повышение налогов замедлит рост экономики - Магомедов

19.05.21 12:57
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Власть рассматривает возможность проведения так называемой налоговой реформы, которая заключается в повышении налогов для бизнеса. Если это произойдет, украинская экономика может скатиться назад в стагнацию, считает народный депутат Муса Магомедов.

По мнению экспертов, в случае повышения налогов производители будут вынуждены поднять цены на конечную продукцию. В первую очередь, это ударит по гражданам, так как товары и услуги станут менее доступными. Кроме того, высокие цены сделают продукцию многих компаний неконкурентоспособной, ее будет намного сложнее продать.

"Такая тактика государства напоминает слона в фарфоровой лавке. Единственное, что интересует власть – одноразовое наполнение бюджета, чтобы прожить до очередного транша МВФ. При этом никто из топ-чиновников не думает о разрушительных экономических последствиях", - заявил народный депутат.

Он отметил, что сегодня в мире наблюдается значительный рост цен на сырье. "Складывается благоприятная для Украины конъюнктура, ведь наш экспорт преимущественно ориентирован на продажу сырьевых товаров. У национальной экономики появился шанс на восстановление после тяжелого экономического кризиса, вызванного пандемией", - говорит М.Магомедов.

При этом нардеп обратил внимание на то, что решая задачу возобновления экономического роста, правительства многих стран внедряют широкую систему стимулов для поддержки национального бизнеса. Речь идет о снижении налогов, льготном кредитовании, отраслевых дотациях и внедрении механизмов локализации производства. И только Украина думает о повышении налогов.

"В 2020 году в Украине был зафиксирован крупнейший за последние 20 лет отток инвестиций - 868 млн долл. Это не просто признак кризиса, это приговор экономической политике государства. Чтобы вернуть доверие инвесторов, власть должна идти на смелые шаги, которые покажут важность каждого созданного предприятия и каждого нового рабочего места", - уверен политик.

По мнению М.Магомедова, повышение налогов приведет к краткосрочному наполнению госбюджета, но замедлит рост национальной экономики. "Власть должна понять простую вещь: бизнес не развивается там, где нет верховенства права и действуют высокие налоги. Если правительству не хватает денег, их можно найти, если проявить политическую волю и навести порядок на таможне, побороть коррупцию, перекрыть нелегальный оборот нефтепродуктов и теневой оборот земли", - заявил нардеп, подчеркнув, что высокие налоги являются тупиковым путем развития украинской экономики.

МинПром

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