Повышение налогов замедлит рост экономики - Магомедов Власть рассматривает возможность проведения так называемой налоговой реформы, которая заключается в повышении налогов для бизнеса. Если это произойдет, украинская экономика может скатиться назад в стагнацию, считает народный депутат Муса Магомедов.



По мнению экспертов, в случае повышения налогов производители будут вынуждены поднять цены на конечную продукцию. В первую очередь, это ударит по гражданам, так как товары и услуги станут менее доступными. Кроме того, высокие цены сделают продукцию многих компаний неконкурентоспособной, ее будет намного сложнее продать.



"Такая тактика государства напоминает слона в фарфоровой лавке. Единственное, что интересует власть – одноразовое наполнение бюджета, чтобы прожить до очередного транша МВФ. При этом никто из топ-чиновников не думает о разрушительных экономических последствиях", - заявил народный депутат.



Он отметил, что сегодня в мире наблюдается значительный рост цен на сырье. "Складывается благоприятная для Украины конъюнктура, ведь наш экспорт преимущественно ориентирован на продажу сырьевых товаров. У национальной экономики появился шанс на восстановление после тяжелого экономического кризиса, вызванного пандемией", - говорит М.Магомедов.



При этом нардеп обратил внимание на то, что решая задачу возобновления экономического роста, правительства многих стран внедряют широкую систему стимулов для поддержки национального бизнеса. Речь идет о снижении налогов, льготном кредитовании, отраслевых дотациях и внедрении механизмов локализации производства. И только Украина думает о повышении налогов.



"В 2020 году в Украине был зафиксирован крупнейший за последние 20 лет отток инвестиций - 868 млн долл. Это не просто признак кризиса, это приговор экономической политике государства. Чтобы вернуть доверие инвесторов, власть должна идти на смелые шаги, которые покажут важность каждого созданного предприятия и каждого нового рабочего места", - уверен политик.



По мнению М.Магомедова, повышение налогов приведет к краткосрочному наполнению госбюджета, но замедлит рост национальной экономики. "Власть должна понять простую вещь: бизнес не развивается там, где нет верховенства права и действуют высокие налоги. Если правительству не хватает денег, их можно найти, если проявить политическую волю и навести порядок на таможне, побороть коррупцию, перекрыть нелегальный оборот нефтепродуктов и теневой оборот земли", - заявил нардеп, подчеркнув, что высокие налоги являются тупиковым путем развития украинской экономики.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



