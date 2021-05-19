Набсовет Укрзализныци нужно срочно отправить в отставку – мнение Последние три года наблюдательный совет "Укрзализныци" являет собой пример профессиональной некомпетентности. За это время НС отправил в отставку и назначил четыре главы правления, и каждый новый руководитель неизбежно приводил компанию к убыткам, отмечает народный депутат Сергей Магера.



Он напомнил, что по итогам 2020 года общий убыток "УЗ" составил 11,9 млрд грн. Обещанные руководством реформы произошли только на словах. Годовой план инвестиций был выполнен лишь на 65%. Вместо локомотива экономического роста ж/д монополист стал финансовой обузой для государства.



"В указанный период Набсовет "УЗ" принял ряд заведомо убыточных решений. Яркий пример – реструктуризация долгов по кредиту перед российским "Сбербанком". Кредит в размере 206 млн долл был получен под 5% годовых. После возникновения трудностей с его обслуживанием, НС решил реструктуризировать кредитный долг, но уже под 12%. При этом ежегодная переплата составила 14 млн долл (!)", - акцентирует народный депутат.



Он также напомнил, что 30 мая подходит срок погашения указанного кредита, однако вероятность того, что это произойдет, крайне мала. Вероятно, именно поэтому агентство Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг "Укрзализныци" до ССС (близкий к дефолту). Последствием возможного дефолта компании или, например, ареста имущества "УЗ" за долги, в результате чего Украина может получить транспортный коллапс.



"Складывается весьма абсурдная по своей сути ситуация. Члены наблюдательного совета "Укрзализныци", которые своими решениями фактически довели компанию до банкротства, получают зарплаты по 6 млн грн. При этом они не несут никакой ответственности за последствия своих действий и полностью блокируют любые попытки государства реформировать "УЗ"", - отметил он.



"Как говорилось в одном известном фильме, эти граждане, похоже, "перепутали свою шерсть с государственной". "Укрзализныця" не может оставаться феодальной вотчиной и коррупционной кормушкой. Наблюдательный совет "УЗ" должен в полном составе уйти в отставку, а реформа компании – продолжиться", - подытожил С.Магера.



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