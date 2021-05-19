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На лопасти Мотор Сич для вертолетов Ми-24 подписаны контракты с 3 странами

19.05.21 13:36 , Укринформ
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Президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев заявил, что на металлические лопасти для вертолетов Ми-24, сделанные в Украине, есть спрос. И уже подписаны контракты с тремя государствами.

Об этом он сказал сегодня, во время передачи паспортов на первые три комплекта лопастей министру обороны Украины, сообщает Укринформ.

"Мы давно всем доказали, что за все, что берутся наши учёные, мы доводим до конца. Уже подписаны контракты с тремя государствами на этот вид лопастей. С тремя высокоразвитыми государствами, где эксплуатируются эти вертолёты. Более того, мы переходим на следующий тип вертолетов. Но главная цель - это наше министерство обороны", - заявил В.Богуслаев.

Ранее сообщалось, что запорожское авиастроительное предприятие "Мотор Сич" сертифицировало производство металлических областей для ударных вертолетов Ми-24. К 30-й годовщине Дня Независимости Украины предприятие изготовит ещё 6 комплектов лопастей для украинских военных.

МинПром

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