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Власти Австралии поддержат проект завода Iluka по выпуску редкоземельных металлов

19.05.21 13:16 , Металлоснабжение и сбыт
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Австралийская горнодобывающая компания Iluka Resources получила положительный ответ от правительства страны по запросу о получении государственной поддержки проекта строительства завода по производству редкоземельных металлов на базе своего рудника Eneabba в Западной Австралии.

Компания начала разработку месторождения монацитовых песков в 2020 г. Годовая мощность предприятия составляет порядка 110 тыс. т концентрата, содержащего монацит, циркон, ильменит и рутил. Там же Iluka добывает минералы, содержащие ряд редкоземельных металлов, включая неодим и празеодим, которые используются для изготовления постоянных магнитов.

Iluka предлагает построить завод для извлечения и разделения редкоземельных элементов и получения готовой продукции из них. При этом проект предусматривает давальческую переработку стороннего концентрата. Кроме того, в портфеле Iluka есть месторождение в штате Виктория на юго-востоке Австралии с высоким содержанием редкоземельных металлов.

Предложение компании получило поддержку правительства и Critical Minerals Facilitation Office (CMFO) — координирующего органа по организации добычи стратегического сырья. Вопрос о финансировании проекта будет решаться после составления ТЭО — ориентировочно, в конце 2021 г.

В настоящее время в Австралии производится только концентрат редкоземельных металлов. Компания Lynas Rare Earths отправляет его на завод в Малайзию для дальнейшей переработки. Она также приступила к строительству предприятия в Западной Австралии, планируя ввести его в строй в 2023 г., а также может реализовать аналогичный проект в США в рамках сотрудничества с Пентагоном.

Более 80% мирового производства редкоземельных металлов приходится на Китай. Они используются в оборонной промышленности и ряде высокотехнологичных отраслей.

МинПром

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