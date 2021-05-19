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Кадровая чехарда во власти умножает проблемы в экономике и социальной сфере

19.05.21 12:35 , Металлургпром
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Украинские чиновники во многих случаях действуют ситуативно и хаотично, что умножает проблемы в экономике и социальной сфере, заявил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах, комментируя новые перестановки в правительстве.

"Чиновники не действуют на долгосрочную перспективу, в них нет стратегического видения. Аналогичная ситуация и в правительстве. Перестановки стульев без плана действий, качественной кадровой политики, программного подхода - ничего не дадут", - подчеркнул А.Кинах.

Лидер делового сообщества заметил, что министры ушли в отставку без отчета о своей работе в должности. Поэтому их преемники также будут действовать вслепую, не обладая информацией о том, что уже сделано, какие направления остро приоритетные.

Главной проблемой по мнению промышленников является то, что Украина за время пандемии не смогла разработать комплексный план по минимизации его последствий для экономики. Тысячи малых и средних предприятий закрылись, более миллиона человек потеряли работу.

"Нужен четкий план деятельности ведомства, координировался бы с промышленно-предпринимательским сообществом, общественными, экспертными организациями. Тогда есть шанс не только на эффективную работу, но и на заметные результаты. Для бизнеса персоналия министра важна только с точки зрения его профессионализма и способности выстроить диалог с общественностью, реальным сектором экономики. В таком случае обещаем безусловную поддержку", - подытожил президент УСПП.

МинПром

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