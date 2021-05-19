В Украине неожиданно улучшились потребительские настроения Индекс потребительских настроений в Украине в апреле 2021 года составил 77,2 п., что на 9,4 п. выше, чем в марте. Повышение индикатора связано со значительным ростом экономических ожиданий или с изменением методологии опроса.



Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.



Индекс текущего положения существенно не изменился и составляет 60,0, что на 1,1 п. выше показателя марта. Индекс экономических ожиданий в апреле значительно вырос и составляет 88,6.



В апреле показатель индекса ожидаемой динамики безработицы стабилен и составляет 148,6. Индекс инфляционных ожиданий несколько снизился и составляет 185,1. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 10,9 п. и составляет 145,3.



"В апреле 2021 года динамика индекса экономических ожиданий намного опередила динамику индекса текущего положения. Индексы текущего материального положения и целесообразности крупных покупок не претерпели существенных изменений, тогда как индекс ожидаемых изменений личного дохода вырос на 13 п. п. Такой разрыв в динамике может свидетельствовать о потенциале восстановления экономики после кризиса", - комментируют аналитики Info Sapiens.



Кроме того, положительная тенденция потребительских настроений соответствует тенденции улучшения индекса деловых ожиданий бизнеса, который зафиксировал Национальный банк в своем исследовании в 1-м квартале 2021 года (рост на 8 п. п.).



"В то же время положительная динамика может быть частично связана с изменением метода опроса: в апреле из-за карантинных ограничений опрос проводился методом телефонного интервью, этот метод привлекает большую долю состоятельного населения по сравнению с интервью с глазу на глаз", - отмечается в сообщении.



Напомним, по данным опроса НБУ, почти две трети руководителей украинских предприятий (62,9%) ожидают рост расходов на одного работника в последующие 12 месяцев. Еще 34,7% прогнозируют сохранение зарплат на текущем уровне, и лишь 2,4% планируют снизить зарплаты.



По данным опроса НБУ, в I квартале 2021 года руководители украинских предприятий ожидают рост потребительских цен в последующие 12 месяцев на уровне 7,7%.



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