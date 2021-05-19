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Импортный газ подорожал до максимума

19.05.21 11:58 , РБК Украина
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Государственная налоговая служба Украины обнародовала среднюю стоимость импортного газа за апрель 2021 года. Стоимость газа составляла 7178,2714 грн или 256,7565 долл. за 1 тысячу кубометров (675,2765 грн за 1 тыс. кВт*ч или 24,1527 долл. из 1 тыс. кВт*ч). Об этом сообщается на сайте Минэкономики.

Ранее Государственная таможенная служба Украины обнародовала данные о стоимости импортного газа в апреле, впервые указав ее за кВт*ч, а не за тысячу кубометров, как раньше. По данным таможенников, средняя цена составила 675,2765 грн./тыс. кВт*ч или 24,1527 долл./тыс. кВт*ч.

Таким образом, новые данные позволяют корректно сравнить апрельскую цену с ценой за март. Стоимость выросла за месяц на 22,5% в долларах и на 23,3% в гривнах.

Стоимость импортного газа поднялась до максимума за два года. Выше цена только в марте 2019 года - 263,1341 долл. за тысячу кубометров.

Напомним, цена импортного газа упала до минимума в июне 2020 года - 88 долл. за тысячу кубометров. После этого она росла и достигла максимума в 250 долл. в начале 2021 года.

По данным Гостаможслужбы, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в марте 2021 года составила 5820,6 грн за 1 тысячу кубометров. В долларовом эквиваленте цена газа составила 209,7 долл.

По прогнозу НБУ, летом 2021 года стоимость природного газа более чем вдвое будет превышать ценовые минимумы прошлого лета.

МинПром

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