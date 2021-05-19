Соглашение Украины с Францией по локомотивам Alstom подтверждает необходимость скорейшего принятия закона о локализации – Кисилевский Достигнутые договоренности с французским концерном Alstom показали необходимость скорейшего принятия во втором чтении законопроекта №3739, который делает локализацию (поставку комплектующих украинского производства) обязательным условием при закупке импортной продукции машиностроения за государственные деньги. Об этом в среду, 19 мая, заявил заместитель главы комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский, выступая на заседании ВР.



Он напомнил, что сначала на переговорах об условиях локомотивов Alstom для "Укрзализницы" представители французского концерна предлагали локализацию в 15%, однако потом согласились повысить ее до 35%.



"Очень показательно, что те, кто отвечают за сотрудничество с европейскими партнерами, считают, что локализация невозможна и европейские партнеры вроде бы против. А представители Министерства внутренних дел Украины, которые вели эти переговоры, при активной позиции глав парламентских комитетов экономического развития и транспорта доказали, что такое возможно. И заключили соглашение, которое выгодно обеим сторонам", - подчеркнул Д.Кисилевский.



Достигнутые договоренности с Alstom означают, что украинское государство не просто отдаст деньги за импортные товары – поскольку украинские предприятия будут поставлять 35% запчастей, работ и услуг для этих локомотивов, отметил замглавы комитета ВР по экономразвитию.



"Тысячи украинских рабочих и инженеров получат работу и зарплату. А города и госбюджет получат новые налоговые поступления. И это рабочие места и налоги у нас в Украине, а не за границей. Каких еще сигналов нам, коллеги, не хватает, чтобы наконец вынести в зал законопроект о локализации? Убежден, что мы научимся уважать себя как страну, уважать своих производителей, своих инженеров и рабочих, и введем локализацию как постоянно действующее требование при госзакупках", - заявил Д.Кисилевский, обращаясь к депутатам в сессионном зале.



Напомним, 21 июля 2020 г. ВР приняла в первом чтении законопроект №3739 о локализации промышленного производства при закупках зарубежного оборудования для госкомпаний и госучреждений.



По мнению представителей промышленных предприятий, окончательное принятие документа относительно обязательного производства в Украине части закупаемой за рубежом машиностроительной продукции даст импульс привлечению масштабных инвестиций в национальную экономику.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



