США и ЕС решили устранить противоречия в торговле стальной и алюминиевой продукцией Министр торговли США Джина Раймондо, торговый представитель Кэтрин Тай и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис провели онлайн-встречу в рамках консультаций в ВТО по вопросу американских стальных и алюминиевых тарифов.



По ее итогам было опубликовано совместное заявление о том, что США и ЕС будут стремиться устранить двусторонние противоречия в торговле стальной и алюминиевой продукцией, а также будут вместе бороться против избыточных мощностей на мировых рынках стали и алюминия.



США на данном этапе пока не отменяют действие стальных и алюминиевых тарифов по отношению к европейским компаниям, но, по мнению экспертов швейцарского банка UBS, есть вероятность, что в будущем Евросоюз получит в той или иной форме освобождение от них. Так или иначе, ЕС не будет принимать по отношению к США дальнейшие ответные меры, на которые он имеет право согласно правилам ВТО.



Своей приоритетной задачей стороны считают борьбу с избыточными мощностями по производству стали и алюминия и "порочными" практиками, якобы нарушающими принципы свободного рынка. Как отмечает европейская металлургическая ассоциация Eurofer, в конце 2020 г. объем таких мощностей в черной металлургии оценивался в 650 млн. т в год. Наибольший избыток приходился на Китай, но указывается, что расширяют мощности также Индия, Турция, Южная Корея, Вьетнам, Россия и Индонезия.



Представители ЕС и США договорились до конца текущего года "найти решения, которые бы обеспечили долгосрочную жизнеспособность европейской и американской металлургической и алюминиевой отраслей и укрепили бы трансатлантический демократический альянс". Под этим могут пониматься, в частности, какие-либо совместные протекционистские меры по отношению к третьим странам.



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