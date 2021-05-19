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США и ЕС решили устранить противоречия в торговле стальной и алюминиевой продукцией

19.05.21 11:35 , Металлоснабжение и сбыт
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Министр торговли США Джина Раймондо, торговый представитель Кэтрин Тай и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис провели онлайн-встречу в рамках консультаций в ВТО по вопросу американских стальных и алюминиевых тарифов.

По ее итогам было опубликовано совместное заявление о том, что США и ЕС будут стремиться устранить двусторонние противоречия в торговле стальной и алюминиевой продукцией, а также будут вместе бороться против избыточных мощностей на мировых рынках стали и алюминия.

США на данном этапе пока не отменяют действие стальных и алюминиевых тарифов по отношению к европейским компаниям, но, по мнению экспертов швейцарского банка UBS, есть вероятность, что в будущем Евросоюз получит в той или иной форме освобождение от них. Так или иначе, ЕС не будет принимать по отношению к США дальнейшие ответные меры, на которые он имеет право согласно правилам ВТО.

Своей приоритетной задачей стороны считают борьбу с избыточными мощностями по производству стали и алюминия и "порочными" практиками, якобы нарушающими принципы свободного рынка. Как отмечает европейская металлургическая ассоциация Eurofer, в конце 2020 г. объем таких мощностей в черной металлургии оценивался в 650 млн. т в год. Наибольший избыток приходился на Китай, но указывается, что расширяют мощности также Индия, Турция, Южная Корея, Вьетнам, Россия и Индонезия.

Представители ЕС и США договорились до конца текущего года "найти решения, которые бы обеспечили долгосрочную жизнеспособность европейской и американской металлургической и алюминиевой отраслей и укрепили бы трансатлантический демократический альянс". Под этим могут пониматься, в частности, какие-либо совместные протекционистские меры по отношению к третьим странам.

МинПром

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