В Раде требуют срочно остановить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси Группа из более чем 20 народных депутатов обратились к руководству НКРЭКУ с требованием срочно остановить импорт электроэнергии из России и Беларуси, как того требует закон. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Facebook, опубликовав копию обращения.



"Инициирую депутатское обращение к НКРЭКУ с требованием как можно скорее прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси. Обращение уже поддержали депутаты фракции "ЕС" и МФО "Чистая энергия - здоровая окружающая среда". Верховная рада уже сделала то, что нужно для остановки поставок. Теперь дело за регулятором. И он должен прекратить это безобразие как можно скорее", - сообщил нардеп.



Напомним, Украина начала импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов на 1 млрд грн.



15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорта тока из России и Беларуси, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям. Президент Владимир Зеленский подписал закон 13 мая.



17 мая с требованием остановить импорт в НКРЭКУ обратилось также Министерство энергетики Украины.



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