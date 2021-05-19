Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Раде требуют срочно остановить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси

19.05.21 11:15 , РБК Украина
печать
размер текста:

Группа из более чем 20 народных депутатов обратились к руководству НКРЭКУ с требованием срочно остановить импорт электроэнергии из России и Беларуси, как того требует закон. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Facebook, опубликовав копию обращения.

"Инициирую депутатское обращение к НКРЭКУ с требованием как можно скорее прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси. Обращение уже поддержали депутаты фракции "ЕС" и МФО "Чистая энергия - здоровая окружающая среда". Верховная рада уже сделала то, что нужно для остановки поставок. Теперь дело за регулятором. И он должен прекратить это безобразие как можно скорее", - сообщил нардеп.

Напомним, Украина начала импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов на 1 млрд грн.

15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорта тока из России и Беларуси, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям. Президент Владимир Зеленский подписал закон 13 мая.

17 мая с требованием остановить импорт в НКРЭКУ обратилось также Министерство энергетики Украины.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:58
Импортный газ подорожал до максимума
11:35
США и ЕС решили устранить противоречия в торговле стальной и алюминиевой продукцией
11:17
Соглашение Украины с Францией по локомотивам Alstom подтверждает необходимость скорейшего принятия закона о локализации – Кисилевский
10:57
Работающий Северный поток-2 лишит Украину 5-6 млрд долл. в год
10:54
Законопроекты о промышленных выбросах и экоконтроле опасны для экономики – Шпенов
10:41
Thyssenkrupp изучит возможность использования лома в доменных печах
10:15
Продажи х/к автомобильного листа Baosteel упали из-за нехватки чипов
09:56
США планируют новые санкции против Севпотока-2
09:45
Пассажиропоток в украинских аэропортах упал на треть
09:06
У Зеленского решили бороться с нелегальным рынком нефтепродуктов
08:52
Бразильская Usiminas произведет замену конвертера
08:04
Правительство утвердило Нацплан действий по охране окружающей среды
18.05.21
17:59
Украина может получить транш МВФ уже в сентябре
17:41
Рада приняла отставку Криклия и Петрашко
17:22
Финансовые компании не хотят кредитовать перегретый стальной рынок
17:09
ArcelorMittal делает ставку на биоэнергетику с улавливанием и хранением углерода
16:51
Тайваньская China Steel повышает внутренние цены на сталь в среднем на 8%
16:39
Все сети АЗС возобновили продажу премиального топлива
16:16
Фьючерсы на железную руду снова поднялись выше 200 долл. за тонну
15:56
Металлурги Украины нарастили поступления от экспорта черных металлов почти на 40%
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!