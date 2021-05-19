Законопроекты о промышленных выбросах и экоконтроле опасны для экономики – Шпенов Несмотря на замечания экспертов и бизнеса, законопроекты №4167 о промышленных выбросах и №3091 об экоконтроле остались карательными по своей сути. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.



"Экологический Комитет ВР рекомендовал оба документа к голосованию. Делать этого ни в коем случае нельзя, так как самое малое, что мы можем получить, – это временную остановку всей промышленности", - сказал он.



Д.Шпенов напомнил, что Европейский Союз внедрял экологические нормативы и регламенты десятилетиями. У Польши на это ушло около 20 лет, у Словакии – 17 лет. Причем обе страны получали целевое финансирование из фондов Евросоюза.



"Авторы законопроекта №4167 считают, что украинские промышленные предприятия должны сделать это за 4 года и без всякой государственной поддержки. А тот, кто не уложится в эти сроки, заплатит штрафы и окажется под санкциями. Сразу видно, что те, кто писал з/п, ни разу не был на производстве", - подчеркивает народный депутат.



"Законопроект №3091 может уверенно посоревноваться с предыдущим по вредоносности. Его авторы хотят наделить Госэкоинспекцию полномочиями суперведомства, которое без суда и следствия сможет останавливать производство и применять к предприятиям многомиллионные штрафы. По сути речь идет о создании новой коррупционной кормушки", - добавил он.



При этом Д.Шпенов подчеркнул, что данный инициативы представляется общественности как попытка законодателей внедрить европейский опыт регулирования экологии. "Но те, кто плохо учились в школе и институте, опять не выучили урок. Философия экологической политики ЕС заключается в стимулировании бизнеса к экомодернизации, а не в наказании за нарушения", - отмечает нардеп.



"Если сравнить авторов указанных законопроектов с кузнецами, то, безусловно, они много и долго били по наковальне, проделав много работы. Но проблема в том, что били они не по той наковальне, по которой нужно. Призываю уважаемых народных депутатов отозвать оба з/п - их необходимо полностью переписать с учетом мнения бизнеса и экспертного сообщества", - заявил народный депутат.



МинПром



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