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Работающий Северный поток-2 лишит Украину 5-6 млрд долл. в год

19.05.21 10:57 , РБК Украина
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Запуск российского газопровода "Северный поток-2" приведет к тому, что Украина ежегодно будет терять 5-6 млрд долларов. Это будут прямые и косвенные потери, если транзит по территории Украины прекратится. Об этом в интервью ExPro заявил глава Оператора ГТС Сергей Макогон.

По его словам, остается только надежда на то, что санкции смогут остановить строительство "Северного потока-2", поскольку до сих пор нет компромиссного варианта, который был бы выгоден Украине.

"1,5 млрд долларов мы зарабатываем на транзите. Если газ пойдет через "Северный поток-2", у нас он автоматически подорожает, так как стоимость транспортировки из Германии будет дороже. Это еще около 2-3 млрд долларов потерь для экономики. Кроме того, дополнительные субсидии, поскольку газ подорожает. Я оцениваю прямые и косвенные потери Украины от запуска "Северного потока-2" в 5-6 млрд долларов в год", - заявил С.Макогон.

Он также отметил, что в случае запуска газопровода и остановки транзита по Украине газ подорожает примерно на 50 долларов за тысячу кубометров, поскольку стоимость транспортировки в Украину возрастет. А если подорожает газ, то вырастут цены и на весь украинский промышленный экспорт.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия разрешила завершить строительство "Северного потока-2" в немецкой экономической зоне.

В апреле вице-премьер-министр в правительстве Российской Федерации Александр Новак заявил, что "Северный поток-2" будет достроен в этом году. Но точной даты введения в эксплуатацию пока нет.

МинПром

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