США планируют новые санкции против Севпотока-2

США планируют ввести санкции в отношении четырех судов, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", и четырех связанных с ними компаний, сообщает Politico со ссылкой на источники. Издание также подтвердило информацию Axios, что санкции не затронут оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и его главу Маттиаса Варнига.
По словам источников Politico, введение санкций в отношении четырех судов и компаний задержит завершение строительства «Северного потока-2». Конкретные организации не уточняются. Ожидается, что эти меры будут включены в отчет Госдепартамента США, документ могут предоставить в Конгресс сегодня, 19 мая.
Собеседники Politico подтвердили данные Axios, согласно которым администрация президента Джо Байдена решила не вводить санкции против Nord Stream 2 AG и М.Варнига. При этом представитель Госдепартамента не стал комментировать Politico информацию об отказе от санкций в отношении Nord Stream 2 AG.
"Администрация Байдена ясно дала понять, что газопровод "Северный поток-2"— это российский геополитический проект, который угрожает европейской энергетической безопасности, а также безопасности Украины и восточных союзников и партнеров по НАТО",— сказал он. По его словам, США продолжат изучать организации и компании, причастные к строительству, и могут ввести санкции.